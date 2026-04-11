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रेप के बाद हत्या कर पेड़ से लटका दिया शव, पास में मिली शराब की बोतल; मां का गंभीर आरोप

Apr 11, 2026 08:52 am ISTMohammad Azam हिन्दुस्तान, हजारीबाग
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आदिवासी लड़की हत्या मामले में मृतक की मां ने बड़ा खुलासा किया है । उन्होंने इस संबंध ‌झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, डीजीपी सहित अन्य बड़े अधिकारियों को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। 

रेप के बाद हत्या कर पेड़ से लटका दिया शव, पास में मिली शराब की बोतल; मां का गंभीर आरोप

हजारीबाग के कटकमसांडी में आदिवासी लड़की हत्या मामले में मृतक की मां ने बड़ा खुलासा किया है । उन्होंने इस संबंध ‌झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन , डीजीपी सहित अन्य बड़े अधिकारियों को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। मुख्यमंत्री और डीजीपी को दिए गए आवेदन में लिखा है कि जिस जगह पर लड़की का शव पुलिस ‌ने बरामद किया उस स्थान पर शराब का बोतल , डिस्पोजल ग्लास , हेलमेट दास्तान सहित ‌कई अन्य सामान बरामद हुआ है।

लड़की का शव एक बड़ा बरगद पेड़ पर लटका हुआ पाया गया था ,जो इस हत्या में कई लोगों की संलिप्तता होने का सबूत पेश कर रहा है । मृतक की मां ने यह भी आरोप लगाया है कि घटना के समय बेटी के मोबाइल पर चिखने चिल्लाने की आवाज का विडियो भी वायरल हुआ है । उन्होंने मुख्यमंत्री और डीजीपी को दिए आवेदन में कुल छह लोगों को इस हत्या में शामिल होने की बात कह रहीं है । जिसमें रोशन सिंह भोक्ता पिता गांगो सिंह भोक्ता ,गांगो सिंह भोक्ता पिता ना मालूम ,फुलमति देवी पति गांगो सिंह भोक्ता , सुनीता देवी पति रोशन सिंह भोक्ता ,सोनु सिंह भोक्ता , रंजीत सिंह भोक्ता दोनों के पिता गांगो सिंह भोक्ता और सोनु सिंह भोक्ता की पत्नी शामिल हैं।

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षड्यंत्र के तहत हत्या का आरोप

मृतका मां ने आरोप लगाया है कि सभी लोगों ने षड्यंत्र के तहत एक योजना बनाकर हत्या कर दिया और फिर शव को एंदला टोंगरी स्थित बरगद पेड़ पर लटका दिया था । इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी रोशन सिंह भोक्ता को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है ।

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घटना स्थल से शराब की बोतल और हेलमेट मिला था

घटना के बाद कटकमसांडी पुलिस इस मामले में चार पांच लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी किया था। कटकमसांडी थाना प्रभारी शिवम गुप्ता ने बताया कि पुलिस हत्या के कई बिन्दुओं पर जांच पड़ताल कर रही है। मृतक के मोबाइल का कॉल डिटेल भी खंगाला जा रहा है। घटना के बाद मृतका के पिता के शिकायत पर कटकमसांडी थाना कांड संख्या 266/25 दर्ज किया गया है ।जिसमे कटकमसांडी के कूद गावं निवासी रोशन सिंह भोक्ता पिता गंगा सिंह भोक्ता को आरोपी बनाया गया था।जिसमे मृतक के पिता ने हत्या का कारण प्रेम प्रसंग बताया था। घटना स्थल से नायनल की रस्सी और शराब की बोतल और हेलमेट बरामद हुआ था।

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Mohammad Azam

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Mohammad Azam

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मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


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आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


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