रेप के बाद हत्या कर पेड़ से लटका दिया शव, पास में मिली शराब की बोतल; मां का गंभीर आरोप
आदिवासी लड़की हत्या मामले में मृतक की मां ने बड़ा खुलासा किया है । उन्होंने इस संबंध झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, डीजीपी सहित अन्य बड़े अधिकारियों को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है।
हजारीबाग के कटकमसांडी में आदिवासी लड़की हत्या मामले में मृतक की मां ने बड़ा खुलासा किया है । उन्होंने इस संबंध झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन , डीजीपी सहित अन्य बड़े अधिकारियों को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। मुख्यमंत्री और डीजीपी को दिए गए आवेदन में लिखा है कि जिस जगह पर लड़की का शव पुलिस ने बरामद किया उस स्थान पर शराब का बोतल , डिस्पोजल ग्लास , हेलमेट दास्तान सहित कई अन्य सामान बरामद हुआ है।
लड़की का शव एक बड़ा बरगद पेड़ पर लटका हुआ पाया गया था ,जो इस हत्या में कई लोगों की संलिप्तता होने का सबूत पेश कर रहा है । मृतक की मां ने यह भी आरोप लगाया है कि घटना के समय बेटी के मोबाइल पर चिखने चिल्लाने की आवाज का विडियो भी वायरल हुआ है । उन्होंने मुख्यमंत्री और डीजीपी को दिए आवेदन में कुल छह लोगों को इस हत्या में शामिल होने की बात कह रहीं है । जिसमें रोशन सिंह भोक्ता पिता गांगो सिंह भोक्ता ,गांगो सिंह भोक्ता पिता ना मालूम ,फुलमति देवी पति गांगो सिंह भोक्ता , सुनीता देवी पति रोशन सिंह भोक्ता ,सोनु सिंह भोक्ता , रंजीत सिंह भोक्ता दोनों के पिता गांगो सिंह भोक्ता और सोनु सिंह भोक्ता की पत्नी शामिल हैं।
षड्यंत्र के तहत हत्या का आरोप
मृतका मां ने आरोप लगाया है कि सभी लोगों ने षड्यंत्र के तहत एक योजना बनाकर हत्या कर दिया और फिर शव को एंदला टोंगरी स्थित बरगद पेड़ पर लटका दिया था । इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी रोशन सिंह भोक्ता को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है ।
घटना स्थल से शराब की बोतल और हेलमेट मिला था
घटना के बाद कटकमसांडी पुलिस इस मामले में चार पांच लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी किया था। कटकमसांडी थाना प्रभारी शिवम गुप्ता ने बताया कि पुलिस हत्या के कई बिन्दुओं पर जांच पड़ताल कर रही है। मृतक के मोबाइल का कॉल डिटेल भी खंगाला जा रहा है। घटना के बाद मृतका के पिता के शिकायत पर कटकमसांडी थाना कांड संख्या 266/25 दर्ज किया गया है ।जिसमे कटकमसांडी के कूद गावं निवासी रोशन सिंह भोक्ता पिता गंगा सिंह भोक्ता को आरोपी बनाया गया था।जिसमे मृतक के पिता ने हत्या का कारण प्रेम प्रसंग बताया था। घटना स्थल से नायनल की रस्सी और शराब की बोतल और हेलमेट बरामद हुआ था।
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