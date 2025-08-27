ब्वॉयफ्रेंड ने मिलने से किया इनकार, जमशेदपुर हाईटेंशन पोल पर चढ़ गई लड़की; 5 घंटे तक काटा बवाल

रांची से प्रेमी से मिलने जमशेदपुर आई एक महिला ने मंगलवार को सोनारी मरीन ड्राइव इलाके में बवाल खड़ा कर दिया। प्रेमी के मिलने से इनकार करने पर वह 40 फीट ऊंचे हाईटेंशन पोल पर चढ़ गई। 5 घंटे के ड्रामे के बाद उसे नीचे उतारा गया।

रांची से प्रेमी से मिलने जमशेदपुर आई एक महिला ने मंगलवार को सोनारी मरीन ड्राइव इलाके में बवाल खड़ा कर दिया। प्रेमी के मिलने से इनकार करने पर वह 40 फीट ऊंचे हाईटेंशन पोल पर चढ़ गई। इससे अफरातफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए। लगभग पांच घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। बाद में प्रेमी से फोन पर बात होने पर वह नीचे उतरी। फिलहाल उसे महिला थाना साकची में रखा गया है। उसके परिजनों को इसकी सूचना दे दी गई है।

पुलिस के मुताबिक, महिला सरायकेला-खरसावां जिले के कुचाई की रहने वाली है। वह शादीशुदा है और रांची में नौकरी करती है। मंगलवार को वह रांची से अपने प्रेमी से मिलने के लिए जमशेदपुर आई थी। उसके प्रेमी ने जब उससे मिलने से इनकार कर दिया तो वह मरीन ड्राइव जाकर पोल पर चढ़ गई। घटना की सूचना पाकर पुलिस, टाटा स्टील के बिजली विभाग की टीम और स्थानीय लोग पहुंचे और उसे समझाने में जुट गए, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ी रही। उसकी हरकत से मरीन ड्राइव पर लंबा जाम लग गया। दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी सरयू आनंद महिला को माइकिंग कर समझाने लगे।

प्रेमी को बुलाने पर अड़ी रही महिला महिला का कहना था कि जबतक उसका प्रेमी आकर उसे मनाएगा नहीं, तबतक वह नीचे नहीं उतरेगी। स्थिति को संभालने के लिए स्थानीय बस्ती का एक युवक पोल पर चढ़ा और उससे बातचीत की। काफी देर तक समझाने के बाद वह अपने प्रेमी से फोन पर बात करने को तैयार हुई। युवक ने अपने फोन से महिला की प्रेमी से बात कराई। प्रेमी से बात करने के बाद महिला शांत हुई और नीचे उतरने को तैयार हुई। इसके बाद टाटा स्टील बिजली विभाग के क्रेन की मदद से उसे सुरक्षित नीचे उतारा गया। सोशल मीडिया पर भी घटना का वीडियो तेजी से वायरल होता रहा। नीचे उतरने के बाद महिला को पुलिस ने तुरंत एमजीएम अस्पताल भेजवाया, जहां उसका मेडिकल चेकअप कराया गया। इसके बाद पुलिस ने उसे महिला थाना साकची भेजा दिया।