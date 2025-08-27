Girl climb on top of high tension pole in jharkhand ब्वॉयफ्रेंड ने मिलने से किया इनकार, जमशेदपुर हाईटेंशन पोल पर चढ़ गई लड़की; 5 घंटे तक काटा बवाल, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़Girl climb on top of high tension pole in jharkhand

ब्वॉयफ्रेंड ने मिलने से किया इनकार, जमशेदपुर हाईटेंशन पोल पर चढ़ गई लड़की; 5 घंटे तक काटा बवाल

रांची से प्रेमी से मिलने जमशेदपुर आई एक महिला ने मंगलवार को सोनारी मरीन ड्राइव इलाके में बवाल खड़ा कर दिया। प्रेमी के मिलने से इनकार करने पर वह 40 फीट ऊंचे हाईटेंशन पोल पर चढ़ गई। 5 घंटे के ड्रामे के बाद उसे नीचे उतारा गया।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, जमशेदपुरWed, 27 Aug 2025 09:20 AM
share Share
Follow Us on
ब्वॉयफ्रेंड ने मिलने से किया इनकार, जमशेदपुर हाईटेंशन पोल पर चढ़ गई लड़की; 5 घंटे तक काटा बवाल

रांची से प्रेमी से मिलने जमशेदपुर आई एक महिला ने मंगलवार को सोनारी मरीन ड्राइव इलाके में बवाल खड़ा कर दिया। प्रेमी के मिलने से इनकार करने पर वह 40 फीट ऊंचे हाईटेंशन पोल पर चढ़ गई। इससे अफरातफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए। लगभग पांच घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। बाद में प्रेमी से फोन पर बात होने पर वह नीचे उतरी। फिलहाल उसे महिला थाना साकची में रखा गया है। उसके परिजनों को इसकी सूचना दे दी गई है।

पुलिस के मुताबिक, महिला सरायकेला-खरसावां जिले के कुचाई की रहने वाली है। वह शादीशुदा है और रांची में नौकरी करती है। मंगलवार को वह रांची से अपने प्रेमी से मिलने के लिए जमशेदपुर आई थी। उसके प्रेमी ने जब उससे मिलने से इनकार कर दिया तो वह मरीन ड्राइव जाकर पोल पर चढ़ गई। घटना की सूचना पाकर पुलिस, टाटा स्टील के बिजली विभाग की टीम और स्थानीय लोग पहुंचे और उसे समझाने में जुट गए, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ी रही। उसकी हरकत से मरीन ड्राइव पर लंबा जाम लग गया। दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी सरयू आनंद महिला को माइकिंग कर समझाने लगे।

प्रेमी को बुलाने पर अड़ी रही महिला

महिला का कहना था कि जबतक उसका प्रेमी आकर उसे मनाएगा नहीं, तबतक वह नीचे नहीं उतरेगी। स्थिति को संभालने के लिए स्थानीय बस्ती का एक युवक पोल पर चढ़ा और उससे बातचीत की। काफी देर तक समझाने के बाद वह अपने प्रेमी से फोन पर बात करने को तैयार हुई। युवक ने अपने फोन से महिला की प्रेमी से बात कराई। प्रेमी से बात करने के बाद महिला शांत हुई और नीचे उतरने को तैयार हुई। इसके बाद टाटा स्टील बिजली विभाग के क्रेन की मदद से उसे सुरक्षित नीचे उतारा गया। सोशल मीडिया पर भी घटना का वीडियो तेजी से वायरल होता रहा। नीचे उतरने के बाद महिला को पुलिस ने तुरंत एमजीएम अस्पताल भेजवाया, जहां उसका मेडिकल चेकअप कराया गया। इसके बाद पुलिस ने उसे महिला थाना साकची भेजा दिया।

महिला ने की नदी में कूदने की कोशिश, बचाया गया

सोनारी थाना क्षेत्र के डोबो पुल पर मंगलवार को उस वक्त अफरातफरी मच गई, जब एक महिला आत्महत्या की नीयत से पुल की रेलिंग पर चढ़ गई। मौके पर गश्त कर रही पीसीआर वैन के पुलिसकर्मियों ने सतर्कता दिखाते हुए स्थानीय लोगों की मदद से महिला को पकड़कर सुरक्षित बचा लिया। अचानक हुई घटना से पुल पर जाम जैसी स्थिति बन गई और बड़ी संख्या में लोग जुट गए। महिला लंबे समय से पारिवारिक कलह से परेशान थी।