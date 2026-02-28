Hindustan Hindi News
गिरिडीह में किस वार्ड से कौन जीता, देखें विजेता पार्षदों की पूरी लिस्ट

Feb 28, 2026 10:29 am ISTMohammad Azam हिन्दुस्तान, गिरिडीह
गिरीडीह के कुछ वार्डों में हैरान करनेवाला फैसला भी सुनाया है। इससे सम्बंधित वार्डवासी से लेकर शहर भी सकते में है। वार्ड नंबर 23 में मुन्ना रजवार ने पूर्व वार्ड पार्षद सह आजसू जिलाध्यक्ष मृत्युजंय कुमार यादव को 5 वोट से हराकर चकित कर दिया है

शुक्रवार को मतों की गिनती के बाद गिरिडीह नगर निगम के सभी 36 वार्डों के नतीजे सामने आ गए। हालांकि शहर की जनता ने नतीजे में कई चौंकानेवाले फैसले दिए हैं जिनको जिला प्रशासन ने मतगणना के बाद सार्वजनिक किया। अधिकांश वार्डों पर नए चेहरे को पार्षद बनाकर जनता ने मौका दिया है, वहीं 36 में 15 पूर्व पार्षद की वापसी हुई है। ये ऐसे पूर्व पार्षद थे, जिनकी पत्नी और भाई चुनाव जीते थे।

रोमांचक चुनाव में छोटे अंतर से मिली जीत

कुछ वार्डों में हैरान करनेवाला फैसला भी सुनाया है। इससे सम्बंधित वार्डवासी से लेकर शहर भी सकते में है। वार्ड नंबर 23 में मुन्ना रजवार ने पूर्व वार्ड पार्षद सह आजसू जिलाध्यक्ष मृत्युजंय कुमार यादव को 5 वोट से हराकर चकित कर दिया है, वहीं वार्ड नंबर 12 में पूर्व पार्षद अजय कुमार रजक चार वोट अधिक लाकर पुन: पार्षद बनने में कामयाब रहे। वार्ड नंबर 29 से जीते दीपक यादव ने भाई सह पूर्व नप अध्यक्ष दिनेश प्रसाद यादव की पत्नी मंजू देवी की सीट को सुदामा देवी से इस बार छीन लिया। इस बार सुदामा देवी के पुत्र पवन कुमार चुनावी मैदान में थे। इस चुनाव में जिन पुराने पार्षदों (पत्नी/परिवारवाले) की वापसी हुई है, उसमें अनिल कुमार गुप्ता, रंजीत कुमार यादव, अशोक राम, अजय कुमार रजक, महबूब आलम अंसारी, उर्मिला देवी, राजकुमार भुईयां, नुरुल होदा, शगुफ्ता परवीन, बुलंद अख्तर, रीता चौरसिया, पूजा कुमारी आदि हैं।

कौन कहां से जीता

वार्ड नंबर- 1

अनिल कु गुप्ता

855

वार्ड नंबर- 2

मोहम्मद लल्लू

1111

वार्ड नंबर- 3

बदरून निशा

996

वार्ड नंबर- 4

कृष्णा कु साहू

820

वार्ड नंबर- 5

हिना खानम

1642

वार्ड नंबर- 6

संजीव कुमार

1173

वार्ड नंबर- 7

समीर दीप

209

वार्ड नंबर- 8

मो इम्तियाज अली

1049

वार्ड नंबर- 9

संगीता कुमारी

667

वार्ड नंबर- 10

रंजीत कु यादव

887

वार्ड नंबर- 11

अशोक राम

590

वार्ड नंबर- 12

अजय कु रजक

637

वार्ड नंबर- 13

ज्योति मरांडी

1379

वार्ड नंबर- 14

नीलम झा

1047

वार्ड नंबर- 15

पूजा कुमारी

1876

वार्ड नंबर- 16

सुमित कुमार

1607

वार्ड नंबर- 17

आरती देवी

1646

वार्ड नंबर- 18

सरिता श्रीवास्तव

1445

वार्ड नंबर- 19

महबूब आलम अंसारी

1182

वार्ड नंबर- 20

उर्मिला देवी

832

वार्ड नंबर- 21

राजकुमार भुइयां

961

वार्ड नंबर- 22

नितेश कुमार

754

वार्ड नंबर- 23

मुन्ना रजवार

555

वार्ड नंबर- 24

नूरुल होदा

720

वार्ड नंबर- 25

सावित्री देवी

614

वार्ड नंबर- 26

शगुफ्ता परवीन

1359

वार्ड नंबर- 27

बुलंद अख्तर

898

वार्ड नंबर- 28

चंदन कुमार यादव

391

वार्ड नंबर- 29

दीपक कुमार यादव

1337

वार्ड नंबर- 30

सुशीला देवी

751

वार्ड नंबर- 31

रीता चौरसिया

1014

वार्ड नंबर- 32

रसीदा अख्तर

982

वार्ड नंबर- 33

आरजू बानो

1264

वार्ड नंबर- 34

सरफराज अंसारी

1272

वार्ड नंबर- 35

शहनाज खातून

648

वार्ड नंबर- 36

बीनू देवी

1136

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर

