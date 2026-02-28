गिरिडीह में किस वार्ड से कौन जीता, देखें विजेता पार्षदों की पूरी लिस्ट
गिरीडीह के कुछ वार्डों में हैरान करनेवाला फैसला भी सुनाया है। इससे सम्बंधित वार्डवासी से लेकर शहर भी सकते में है। वार्ड नंबर 23 में मुन्ना रजवार ने पूर्व वार्ड पार्षद सह आजसू जिलाध्यक्ष मृत्युजंय कुमार यादव को 5 वोट से हराकर चकित कर दिया है
शुक्रवार को मतों की गिनती के बाद गिरिडीह नगर निगम के सभी 36 वार्डों के नतीजे सामने आ गए। हालांकि शहर की जनता ने नतीजे में कई चौंकानेवाले फैसले दिए हैं जिनको जिला प्रशासन ने मतगणना के बाद सार्वजनिक किया। अधिकांश वार्डों पर नए चेहरे को पार्षद बनाकर जनता ने मौका दिया है, वहीं 36 में 15 पूर्व पार्षद की वापसी हुई है। ये ऐसे पूर्व पार्षद थे, जिनकी पत्नी और भाई चुनाव जीते थे।
रोमांचक चुनाव में छोटे अंतर से मिली जीत
कुछ वार्डों में हैरान करनेवाला फैसला भी सुनाया है। इससे सम्बंधित वार्डवासी से लेकर शहर भी सकते में है। वार्ड नंबर 23 में मुन्ना रजवार ने पूर्व वार्ड पार्षद सह आजसू जिलाध्यक्ष मृत्युजंय कुमार यादव को 5 वोट से हराकर चकित कर दिया है, वहीं वार्ड नंबर 12 में पूर्व पार्षद अजय कुमार रजक चार वोट अधिक लाकर पुन: पार्षद बनने में कामयाब रहे। वार्ड नंबर 29 से जीते दीपक यादव ने भाई सह पूर्व नप अध्यक्ष दिनेश प्रसाद यादव की पत्नी मंजू देवी की सीट को सुदामा देवी से इस बार छीन लिया। इस बार सुदामा देवी के पुत्र पवन कुमार चुनावी मैदान में थे। इस चुनाव में जिन पुराने पार्षदों (पत्नी/परिवारवाले) की वापसी हुई है, उसमें अनिल कुमार गुप्ता, रंजीत कुमार यादव, अशोक राम, अजय कुमार रजक, महबूब आलम अंसारी, उर्मिला देवी, राजकुमार भुईयां, नुरुल होदा, शगुफ्ता परवीन, बुलंद अख्तर, रीता चौरसिया, पूजा कुमारी आदि हैं।
कौन कहां से जीता
वार्ड नंबर- 1
अनिल कु गुप्ता
855
वार्ड नंबर- 2
मोहम्मद लल्लू
1111
वार्ड नंबर- 3
बदरून निशा
996
वार्ड नंबर- 4
कृष्णा कु साहू
820
वार्ड नंबर- 5
हिना खानम
1642
वार्ड नंबर- 6
संजीव कुमार
1173
वार्ड नंबर- 7
समीर दीप
209
वार्ड नंबर- 8
मो इम्तियाज अली
1049
वार्ड नंबर- 9
संगीता कुमारी
667
वार्ड नंबर- 10
रंजीत कु यादव
887
वार्ड नंबर- 11
अशोक राम
590
वार्ड नंबर- 12
अजय कु रजक
637
वार्ड नंबर- 13
ज्योति मरांडी
1379
वार्ड नंबर- 14
नीलम झा
1047
वार्ड नंबर- 15
पूजा कुमारी
1876
वार्ड नंबर- 16
सुमित कुमार
1607
वार्ड नंबर- 17
आरती देवी
1646
वार्ड नंबर- 18
सरिता श्रीवास्तव
1445
वार्ड नंबर- 19
महबूब आलम अंसारी
1182
वार्ड नंबर- 20
उर्मिला देवी
832
वार्ड नंबर- 21
राजकुमार भुइयां
961
वार्ड नंबर- 22
नितेश कुमार
754
वार्ड नंबर- 23
मुन्ना रजवार
555
वार्ड नंबर- 24
नूरुल होदा
720
वार्ड नंबर- 25
सावित्री देवी
614
वार्ड नंबर- 26
शगुफ्ता परवीन
1359
वार्ड नंबर- 27
बुलंद अख्तर
898
वार्ड नंबर- 28
चंदन कुमार यादव
391
वार्ड नंबर- 29
दीपक कुमार यादव
1337
वार्ड नंबर- 30
सुशीला देवी
751
वार्ड नंबर- 31
रीता चौरसिया
1014
वार्ड नंबर- 32
रसीदा अख्तर
982
वार्ड नंबर- 33
आरजू बानो
1264
वार्ड नंबर- 34
सरफराज अंसारी
1272
वार्ड नंबर- 35
शहनाज खातून
648
वार्ड नंबर- 36
बीनू देवी
1136
