giridih tisri prakhand many fake mbbs degree holders treating patients opened clinics everywhere गिरिडीह में 'मुन्ना भाई' कर रहे मरीजों का फर्जी इलाज, बिना लाइसेंस धड़ल्ले से चल रहीं क्लीनिक, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Hindi Newsझारखंड न्यूज़giridih tisri prakhand many fake mbbs degree holders treating patients opened clinics everywhere

Utkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, गिरिडीहMon, 15 Sep 2025 10:56 AM
तिसरी प्रखंड में मुन्ना भाई एमबीबीएस की भरमार है। तिसरी के नैयाडीह सहित गुमगी, ककनी व चंदली गुमगी, मनसाडीह, पचरुखी आदि गांवों के मुख्य मार्ग पर झोलाछाप डॉक्टर बगैर लाईसेंस के ही क्लिनिक खोलकर खुलेआम अपनी दुकान चला रहे हैं। इस पर या तो स्वास्थ्य महकमा की नजर नही पड़ी है या फिर स्वास्थ्य विभाग सबकुछ जानकर भी अनजान बने हुए हैं।

बहरहाल मुन्ना भाई एमबीबीएस लोगों को आकर्षित करने के लिए अवैध रूप से संचालित क्लिनिकों के आगे एमबीबीएस व अन्य डिग्रियों से पटा बड़ा-बड़ा बोर्ड लगाकर रखे हुए है। तिसरी स्वास्थ्य विभाग से कुछ ही दूरी पर चंदली, गुमगी, ककनी और नैयाडीह में मुख्य सड़क के किनारे ही मुन्ना भाई एमबीबीएस बेखौफ होकर अपनी दुकान चला रहे हैं और मरीजों से जमकर दोहन करते हैं। उक्त क्लिनिक में जो भी मरीज इलाज के लिए आते हैं उससे तीन तरह से दोहन किया जाता है। हर मरीज से इलाज और खून व अन्य जांच के नाम पर दोहन किया जाता है। इसके बाद दवा में भी मनमाना पैसा लिया जाता है। मरीजों की बीमारी ठीक नहीं होती है और मर्ज बढ़ जाता है तो उसे पूरा दोहन करने के बाद में सरकारी अस्पताल भेज दिया जाता है।

जानकारों का कहना है कि तिसरी स्वास्थ्य विभाग से कुछ ही दूरी पर तिसरी-गावां रोड के किनारे और ककनी में बगैर डिग्री व बिना लाइसेंस के ही झोलाछाप ने अस्पताल खोला है। यहां भ्रूण हत्या के साथ ऑपरेशन करने का भी आरोप है। ऑपरेशन के दौरान कई बार मरीजों की स्थिति बिगड़ चुकी है और मरीजों की मौत भी हुई है किंतु अभी तक ऊक्त मुन्ना भाई पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है जिसके कारण उसका मनोबल काफी बढ़ा हुआ है। उक्त क्लिनिक के बाहर तथाकथित एमबीबीएस डॉक्टरों का बोर्ड लगाया गया है। ताकि लोग बोर्ड व डॉक्टरों की डिग्री देख कर झोलाछाप के चंगुल में आसानी से फंस जाए। जानकारों की मानें तो उक्त क्लिनिक में जिन-जिन डॉक्टर के नाम का बोर्ड लगा है। उनमें से एक भी डॉक्टर कभी भी उक्त क्लिनिक झांकने तक नहीं आते हैं।

तिसरी के चंदली, गुमगी, ककनी और नैयाडीह स्थित क्लिनिक में बगैर लाईसेंस के ही दवा की दुकान खोली गई है और बेखौफ होकर दवा बेची जा रही है किंतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जा रही है। बहरहाल, उक्त क्लिनिकों की उच्च स्तरीय जांच किए जाने पर कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आएगा। भाजपा नेता मनोज यादव ने उक्त क्लिनिकों की जांच कराने की मांग की है।