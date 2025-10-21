Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़Giridih tarin accident 4 rail coaches derailed from track
गिरिडीह में टल गया बड़ा हादसा! पटरी से उतर गई कोयला लदी ट्रेन

गिरिडीह में टल गया बड़ा हादसा! पटरी से उतर गई कोयला लदी ट्रेन

संक्षेप: झारखंड के गिरिडीह में बड़ा हादसा होते-होते टल गया। यहां कोयला गाड़ी के चार डिब्बे ट्रैक से उतर गये।

Tue, 21 Oct 2025 11:14 AMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, गिरिडीह न्यूज
share Share
Follow Us on

झारखंड के गिरिडीह में बड़ा हादसा टल गया। यहां के सीसीएल के सीपी साइडिंग से कोयला लेकर जा रही मालगाड़ी के चार डिब्बे पटरी से उतर गए। यह हादसा गिरिडीह से धनबाद जाने वाले रास्ते मे बरवाडीह के समीप रेलवे ब्रिज के पास रविवार को हुआ है। रेलवे की टीम बोगी को पटरी पर लाने के लिए जुटी हुई है, पर अभी तक सभी बोगियों को पटरी पर लाया नहीं जा सका है। इस बाबत सीसीएल के सुरक्षा अधिकारी राजवर्धन ने बताया कि रविवार दोपहर को मालगाड़ी डिरेल हुई है।

सीसीएल और रेलवे की टीम लगातार मालगाड़ी को पटरी पर लाने की कवायद में जुटी हुई है। बता दे कि सीसीएल से जाने वाले ट्रैक की हालत बहुत ही खराब है। जिस वजह से संभवत यह हादसा हुआ है। बीते महीने भी इसी ट्रैक पर खाली मालगाड़ी का डब्बा ट्रैक से उतर गया था। फिलहाल दो दिनों से अधिक से मालगाड़ी यहां फंसी हुई है। गनीमत यही है इस ट्रैक का इस्तेमाल सिर्फ सीसीएल से कोयला ढुलाई के लिए किया जाता है।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।