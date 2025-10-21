गिरिडीह में टल गया बड़ा हादसा! पटरी से उतर गई कोयला लदी ट्रेन

झारखंड के गिरिडीह में बड़ा हादसा टल गया। यहां के सीसीएल के सीपी साइडिंग से कोयला लेकर जा रही मालगाड़ी के चार डिब्बे पटरी से उतर गए। यह हादसा गिरिडीह से धनबाद जाने वाले रास्ते मे बरवाडीह के समीप रेलवे ब्रिज के पास रविवार को हुआ है। रेलवे की टीम बोगी को पटरी पर लाने के लिए जुटी हुई है, पर अभी तक सभी बोगियों को पटरी पर लाया नहीं जा सका है। इस बाबत सीसीएल के सुरक्षा अधिकारी राजवर्धन ने बताया कि रविवार दोपहर को मालगाड़ी डिरेल हुई है।