गिरिडीह में टल गया बड़ा हादसा! पटरी से उतर गई कोयला लदी ट्रेन
संक्षेप: झारखंड के गिरिडीह में बड़ा हादसा होते-होते टल गया। यहां कोयला गाड़ी के चार डिब्बे ट्रैक से उतर गये।
झारखंड के गिरिडीह में बड़ा हादसा टल गया। यहां के सीसीएल के सीपी साइडिंग से कोयला लेकर जा रही मालगाड़ी के चार डिब्बे पटरी से उतर गए। यह हादसा गिरिडीह से धनबाद जाने वाले रास्ते मे बरवाडीह के समीप रेलवे ब्रिज के पास रविवार को हुआ है। रेलवे की टीम बोगी को पटरी पर लाने के लिए जुटी हुई है, पर अभी तक सभी बोगियों को पटरी पर लाया नहीं जा सका है। इस बाबत सीसीएल के सुरक्षा अधिकारी राजवर्धन ने बताया कि रविवार दोपहर को मालगाड़ी डिरेल हुई है।
सीसीएल और रेलवे की टीम लगातार मालगाड़ी को पटरी पर लाने की कवायद में जुटी हुई है। बता दे कि सीसीएल से जाने वाले ट्रैक की हालत बहुत ही खराब है। जिस वजह से संभवत यह हादसा हुआ है। बीते महीने भी इसी ट्रैक पर खाली मालगाड़ी का डब्बा ट्रैक से उतर गया था। फिलहाल दो दिनों से अधिक से मालगाड़ी यहां फंसी हुई है। गनीमत यही है इस ट्रैक का इस्तेमाल सिर्फ सीसीएल से कोयला ढुलाई के लिए किया जाता है।