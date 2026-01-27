गिरिडीह में रील बनाने के चक्कर में पति ने पत्नी को मारी गोली, पुलिस ने भेजा जेल

संक्षेप: गिरिडीह के धनवार में रील बनाने के दौरान पति द्वारा अवैध पिस्टल से चली गोली में पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर हथियार बरामद कर लिए हैं।

गिरिडीह के धनवार थाना क्षेत्र के परसन ओपी क्षेत्र में पत्नी को गोली मारकर गंभीर रुप से घायल करने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर रविवार को गिरिडीह जेल भेज दिया है। घायल महिला का इलाज रिम्स, रांची में चल रहा है, जहां उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है।

पति ने पत्नी को मारी गोली इस बाबत अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी खोरीमहुआ राजेंद्र प्रसाद ने परसन ओपी मे प्रेस वार्ता कर रविवार को बताया कि 23 जनवरी 2026 को पुलिस अधीक्षक गिरिडीह को सूचना मिली थी कि परसन ओपी क्षेत्र में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को गोली मार दी है और उसे इलाज के लिए उस्मान मेमोरियल फातिमा हॉस्पिटल कोड़ाडीह ले जाया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर उनके नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घायल महिला को रांची ले जा रही एंबुलेंस का पीछा किया और करमाटांड़ के पास एंबुलेंस को रोक लिया। जहां घायल महिला गजाला प्रवीण की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे तुरंत रिम्स, रांची रेफर किया गया, जबकि उसके पति को मौके से हिरासत में ले लिया गया। बताया कि पकड़े गए आरोपी ने पूछताछ में अपना नाम मो. ईसराफिल अंसारी उर्फ राजा 32 वर्ष, निवासी सैदपुर डुमरा, थाना पातेपुर, जिला वैशाली बिहार बताया। वर्तमान में वह धनवार थाना क्षेत्र के परसन ओपी स्थित खिजरसोता में किराये के मकान में रह रहा था।