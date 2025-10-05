गिरिडीह में गरजेगा बुलडोजर, 22 दुकानें होंगी जमींदोज; 10 दिन की मोहलत

गिरीडीह नगर निगम के पुराने भवन परिसर की सभी 22 दुकानों को खाली कराने पूरे दमखम के साथ पहुंची बुलडोजर करीब डेढ़ घंटे बाद बैरंग लौट गई। हालांकि, इन दुकानों पर खतरा बना हुआ है।

गिरीडीह नगर निगम के पुराने भवन परिसर की सभी 22 दुकानों को खाली कराने पूरे दमखम के साथ पहुंची बुलडोजर करीब डेढ़ घंटे बाद बैरंग लौट गई। सभी दुकानदारों ने निगम की कार्रवाई का विरोध कर दिया। जिसके बाद निगम की कार्रवाई टीम को एक्शन से पीछे हटना पड़ा। जबकि शुरुआत में सुरक्षा बलों से लैस होकर निगम की कार्रवाई टीम बुलडोजर के साथ उक्त स्थल पहुंची थी, जिसके बाद दुकानदार कार्रवाई के आगे ब्रेकर बनकर खड़े हो गए, तो निगम को पीछे हट जाना पड़ा। दुकानदारों ने हाईकोर्ट के दिशा-निर्देश को बताते हुए कार्रवाई टीम से 15 अक्तूबर तक समय मांगा।

दुकानदारों ने दिखाए हाईकोर्ट के आदेश कार्रवाई टीम को दुकानदारों का विरोध घंटों झेलना पड़ा। दुकानदारों ने अपने वकील के मार्फत हाईकोर्ट रांची के उस दिशा-निर्देश को दिखाया, जिसमें 15 अक्तूबर तक समय दिया गया है। कहा कि कोर्ट ने 15 अक्तूबर तक दुकान खाली करने पर जो दिशा-निर्देश दिए हैं, उसका पालन कर रहे हैं और निगम भी इसका पालन करे। इस पर कार्रवाई टीम चुप्पी साध ली और यह कहते हुए पीछे हट गई कि अभी दुकानें खाली कराने नहीं आए हैं। सहायक नगर आयुक्त अशोक हासंदा ने हाईकोर्ट के दिशा-निर्देश का पालन करने की बात कही। कहा कि दुकानदारों को नई दुकानें आवंटित की गई है। लॉटरी के माध्यम से इन्हें दुकानें दी गई है, जहां दुकानदारों को जाना है। इसपर दुकानदारों ने आवंटित दुकानों की जानकारी से अनभिज्ञता जाहिर की। कहा कि लॉटरी से आवंटित दुकानों की सूचना उन सबको नहीं है।

अब 24 दुकानों को खाली कराने को अगली कार्रवाई अम्बेदकर चौक से सटी सभी 24 दुकानों को खाली करने की मुहिम में निगम भिड़ेगी। दरसअल फोरलेन सड़क के लिए ये सभी 24 दुकानों को समतल होना जरुरी है। निगम भी दुकानदारों को दुकानें खाली करने और बस स्टैंड स्थित वेंडिंग जोन में शिफ्ट होने को लगातार कह रही है, लेकिन दुकानदार निगम को अनसुना कर रहे हैं। अब इन दुकानदारों से दुकानें खाली करने पर निगम योजना बना चुकी है। शीघ्र बड़े एक्शन लेने की तैयारी में है। इसके पूर्व निगम के पुराने भवन परिसर की दुकानों को खाली करने के लिए निगम एक सूत्री मुहिम में भिड़ी है।