गिरिडीह में दर्दनाक हादसा! ऑटोरिक्शा पलटने से 2 लोगों की मौत; 5 घायल
Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तानSat, 30 Aug 2025 01:18 PM
झारखंड में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के गिरिडीह में एक ऑटोरिक्शा पलट जाने के कारण दो श्रद्धालुओं की मौत हो गई। इस हादसे में 5 लोग घायल भी हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सभी श्रद्धालु एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे, इसी दौरान यह हादसा हो गया और दो लोगों की मौत हो गई।
इस मामले की जानकारी देते हुए उपमंडल पुलिस अधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि श्रद्धालु भाग लेने के लिए जमामो माता मंदिर जा रहे थे। इस दौरान जब ऑटो रिक्शा तिसरी थाना क्षेत्र इलाके में पहुंचा था, तभी हादसा हो गया। इस हादसे में 2 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत हुई है। उन्होंने बताया कि घायलों को इलाज के लिए धनवार अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है।
