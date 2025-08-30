गिरिडीह में दर्दनाक हादसा! ऑटोरिक्शा पलटने से 2 लोगों की मौत; 5 घायल

झारखंड में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के गिरिडीह में एक ऑटोरिक्शा पलट जाने के कारण दो श्रद्धालुओं की मौत हो गई। इस हादसे में 5 लोग घायल भी हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सभी श्रद्धालु एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे, इसी दौरान यह हादसा हो गया और दो लोगों की मौत हो गई।