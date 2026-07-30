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Ghumla News: डुमरी के लूरडीप्पा स्कूल पहुंचे यूट्यूबर व फिल्म मेकर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुमला
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Ghumla News: छात्रों को डिजिटल करियर के दिए गुर डुमरी के लूरडीप्पा स्कूल पहुंचे यूट्यूबर व फिल्म मेकरडुमरी के लूरडीप्पा स्कूल पहुंचे यूट्यूबर व फिल्म मेकरडुमरी के

Ghumla News: डुमरी के लूरडीप्पा स्कूल पहुंचे यूट्यूबर व फिल्म मेकर

Ghumla News: डुमरी, प्रतिनिधि । प्रखंड के लूरडीप्पा स्थित कुड़ुख कथ खोड़हा लूरडीप्पा स्कूल में गुरुवार को विभिन्न राज्यों से आए यूट्यूबर और फिल्म मेकर का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। कार्यक्रम में राजस्थान,ओडिशा, मध्यप्रदेश, नागालैंड, छत्तीसगढ़, झारखंड सहित कई राज्यों के डिजिटल कंटेंट क्रिएटर शामिल हुए। उनके आगमन से विद्यालय परिसर में उत्साह का माहौल रहा।विद्यालय सभागार में आयोजित संवाद सत्र में अतिथियों ने छात्रों के साथ अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने फिल्म निर्माण,डिजिटल कंटेंट क्रिएशन और यूट्यूब के माध्यम से करियर की संभावनाओं पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सफलता के लिए लगन, मेहनत और निरंतर अभ्यास जरूरी है।

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आज सोशल मीडिया ऐसा मंच बन चुका है। जहां प्रतिभा के दम पर अपनी अलग पहचान बनाई जा सकती है।संवाद के दौरान छात्र-छात्राओं ने यूट्यूबर और फिल्म मेकर से कई सवाल पूछे। जिनका उन्होंने सरल और प्रेरक ढंग से जवाब दिया। विद्यार्थियों ने इसे अपने लिए यादगार अनुभव बताया। विद्यालय प्रबंधन ने कहा कि ऐसे आयोजन छात्रों को नई सोच और करियर की दिशा देते हैं। मौके पर विद्यालय के निदेशक अजीत एक्का, निरंजन मिंज, सुरेश तिर्की तथा फिल्म निर्माता दीपक सहित अन्य लोग मौजूद थे।

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