Ghumla News: कुरुमगढ़ चौक में नया चापाकल लगने से पेयजल संकट दूर
Ghumla News: चैनपुर के कुरुमगढ़ चौक बाजार में पेयजल समस्या का समाधान हुआ। जिला परिषद सदस्य मेरी लकड़ा के प्रयासों से पीएचईडी ने नया चापाकल स्थापित किया। इससे 30-35 घरों के लगभग 300 लोग राहत महसूस कर रहे हैं। ग्रामीणों ने इस पहल के लिए आभार व्यक्त किया।
Ghumla News: चैनपुर। चैनपुर थाना क्षेत्र के कुरुमगढ़ चौक बाजार में लंबे समय से बनी पेयजल समस्या का समाधान हो गया है। जिला परिषद सदस्य मेरी लकड़ा की पहल पर बुधवार को पीएचईडी विभाग ने नया चापाकल स्थापित कराया। जलमीनार का समर्सिबल पंप खराब होने से करीब 30 से 35 घरों के लगभग 300 लोग पेयजल संकट से जूझ रहे थे। नया चापाकल चालू होने के बाद ग्रामीणों को राहत मिली है। ग्रामीणों ने जिला परिषद सदस्य मेरी लकड़ा और पीएचईडी विभाग के प्रति आभार जताया। मौके पर पंचायत समिति सदस्य कृष्ण उरांव सहित कई ग्रामीण उपस्थित थे।
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