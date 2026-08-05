Ghumla News: गोपाल मंदिर में रक्तदान शिविर, 35 यूनिट रक्त संग्रहित
Ghumla News: गुमला में श्रीगोपाल मंदिर परिवार द्वारा साधर अस्पताल के ब्लड बैंक में रक्त की कमी को देखते हुए स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और कुल 35 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। आयोजकों ने रक्तदाताओं के प्रति आभार व्यक्त किया और नियमित रक्तदान की अपील की।
Ghumla News: गुमला प्रतिनिधि। सदर अस्पताल के ब्लड बैंक में रक्त की कमी को देखते हुए बुधवार को श्रीगोपाल मंदिर परिवार की ओर से गोपाल मंदिर परिसर में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य जरूरतमंद मरीजों के लिए पर्याप्त मात्रा में रक्त उपलब्ध कराना था। रक्तदान शिविर में युवाओं और समाज के लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया तथा कुल 35 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। रक्त संग्रह का कार्य ब्लड बैंक की चिकित्सकीय टीम की देखरेख में संपन्न हुआ। शिविर को सफल बनाने में श्री गोपाल मंदिर परिवार के संरक्षक व सदस्यों ने सक्रिय भूमिका निभाई। आयोजन के दौरान समाजसेवियों ने रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन किया।
अंत में आयोजकों ने सभी रक्तदाताओं, चिकित्सकीय टीम और सहयोगियों के प्रति आभार जताते हुए लोगों से नियमित रूप से स्वैच्छिक रक्तदान कर मानव सेवा के इस अभियान से जुड़ने की अपील की।
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