Ghumla News: 20साल से सड़क नहीं बनी तो ग्रामीणों ने अनोखे विरोध से जताया आक्रोश

Ghumla News: सलामी -चंदगो खुटडीपा सड़क पर की धान रोपनी सलामी -चंदगो खुटडीपा सड़क पर की धान रोपनीसलामी -चंदगो खुटडीपा सड़क पर की धान रोपनीसलामी -चंदगो खुटडीपा सड़क

Ghumla News: घाघरा, प्रतिनिधि । घाघरा प्रखंड के सुदूरवर्ती सलामी तालाब से चंदगो खुटडीपा तक सड़क निर्माण नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने गुरुवार को अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। वर्षों से जर्जर पड़ी सड़क पर ग्रामीणों ने धान की रोपनी कर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश की। सड़क पर दर्जनों ग्रामीणों ने धान रोपते हुए अपनी पीड़ा और आक्रोश व्यक्त किया।

ग्रामीणों की मांग ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 20 वर्षों से इस सड़क के निर्माण की मांग की जा रही है। हर चुनाव में सड़क बनाने का वादा किया जाता है,लेकिन चुनाव खत्म होते ही आश्वासन भी खत्म हो जाते हैं। बरसात के दिनों में सड़क पूरी तरह कीचड़ में तब्दील हो जाती है। जिससे पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। इसका सबसे अधिक असर मरीजों, गर्भवती महिलाओं, स्कूली बच्चों और किसानों पर पड़ रहा है।

धान की खेती का निर्णय ग्रामीणों ने बताया कि ग्रामसभा में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जब सड़क चलने लायक नहीं है तो इस पर धान की खेती ही कर दी जाए। इसके बाद सभी लोग सड़क पर उतरकर धान की रोपनी करने लगे। दिरगांव पंचायत के ग्रामीण इसी मार्ग से चंदगो और कोटाम होते हुए घाघरा व गुमला बाजार आते-जाते हैं। सड़क नहीं होने से पूरे क्षेत्र का सामाजिक और आर्थिक जीवन प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कई बार मांग उठाने के बावजूद प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने अब तक इस ओर कोई ठोस पहल नहीं की है। उन्होंने अविलंब सड़क निर्माण कराने की मांग की है।