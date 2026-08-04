Ghumla News: दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर गुमला में निकली विशाल श्रद्धांजलि पदयात्रा

Ghumla News: नदी टोली से टावर चौक तक निकली श्रद्धांजलि पदयात्रा में शामिल हुए हजारों कार्यकर्ता नदी टोली से टावर चौक तक निकली श्रद्धांजलि पदयात्रा में शामिल हुए हज

Ghumla News: गुमला, प्रतिनिधि। झारखंड आंदोलन के प्रमुख नेता और पद्म भूषण से सम्मानित दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर मंगलवार को गुमला में झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा श्रद्धांजलि सभा और विशाल पदयात्रा का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम का विवरण स्थानीय नदी टोली स्थित विधायक सह झामुमो जिलाध्यक्ष भूषण तिर्की के आवासीय कार्यालय से शुरू हुई पदयात्रा सिसई रोड होते हुए टावर चौक पहुंची। कार्यक्रम में जिले के विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और समर्थकों ने भाग लिया। बारिश के बावजूद कार्यकर्ताओं का उत्साह बना रहा और पूरे मार्ग में दिशोम गुरु अमर रहें तथा झारखंड आंदोलन से जुड़े नारों की गूंज सुनाई देती रही।

श्रद्धांजलि सभा टावर चौक पहुंचने पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में विधायक भूषण तिर्की ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए। इसके बाद पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने भी पुष्पांजलि अर्पित की। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने शिबू सोरेन के संघर्षपूर्ण जीवन, झारखंड आंदोलन में उनकी भूमिका तथा जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए किए गए लंबे संघर्ष को याद किया। कहा गया कि अलग झारखंड राज्य के निर्माण में उनके योगदान को हमेशा स्मरण किया जाएगा।

उपस्थित लोगों की जानकारी कार्यक्रम में जिला सचिव मोहम्मद आरिफ अंसारी, रणजीत सिंह, कलीम अख्तर, नुरुल हुदा, शशि साहू, कलिस्ता बरवा, संजय सिंह, मोहम्मद साजिद खान, हरिओम साहू, सतीश मिंज, राजेश टोप्पो, जय मसीह कुजूर, मार्कोस केरकेट्टा सहित विभिन्न प्रखंडों के पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में झामुमो कार्यकर्ता उपस्थित थे।