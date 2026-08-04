Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ghumla News: जिला प्रशासन ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन को दी श्रद्धांजलि

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुमला
Follow us on Google News
share

Ghumla News: गुमला में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। उपायुक्त दिलेश्वर महतो और एसपी हारिस बिन जमां की मौजूदगी में अधिकारियों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए। शibू सोरेन के योगदान को याद किया गया, खासकर झारखंड राज्य के निर्माण में।

Ghumla News: जिला प्रशासन ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन को दी श्रद्धांजलि

Ghumla News: गुमला। पद्म भूषण से सम्मानित दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर मंगलवार को समाहरणालय सभागार में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। उपायुक्त दिलेश्वर महतो और एसपी हारिस बिन जमां के नेतृत्व में अधिकारियों एवं कर्मियों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धासुमन अर्पित किए। उपायुक्त ने कहा कि झारखंड राज्य के निर्माण तथा आदिवासी समाज के अधिकारों की रक्षा में शिबू सोरेन का योगदान अविस्मरणीय है। उन्होंने जनसेवा और सामाजिक उत्थान के लिए उल्लेखनीय कार्य किए, जिनसे सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए। मौके पर डीडीसी अनिमेष रंजन, अपर समाहर्ता राजीव नीरज, आईटीडीए निदेशक, भू-अर्जन पदाधिकारी, एनडीसी ललन कुमार रजक सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

ये भी पढ़ें:झामुमो छात्र मोर्चा ने दिशोम गुरु को दी श्रद्धांजलि
ये भी पढ़ें: दिशोम गुरु को श्रद्धांजलि, बसंत सोरेन बोले संघर्ष का प्रतीक था गुरुजी का जीवन
ये भी पढ़ें:दिशोम गुरु का संपूर्ण जीवन शोषित, वंचित और आदिवासी-मूलवासी समाज के प्रति समर्पित रहा
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jharkhand

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।