Ghumla News: जिला प्रशासन ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन को दी श्रद्धांजलि
Ghumla News: गुमला में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। उपायुक्त दिलेश्वर महतो और एसपी हारिस बिन जमां की मौजूदगी में अधिकारियों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए। शibू सोरेन के योगदान को याद किया गया, खासकर झारखंड राज्य के निर्माण में।
Ghumla News: गुमला। पद्म भूषण से सम्मानित दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर मंगलवार को समाहरणालय सभागार में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। उपायुक्त दिलेश्वर महतो और एसपी हारिस बिन जमां के नेतृत्व में अधिकारियों एवं कर्मियों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धासुमन अर्पित किए। उपायुक्त ने कहा कि झारखंड राज्य के निर्माण तथा आदिवासी समाज के अधिकारों की रक्षा में शिबू सोरेन का योगदान अविस्मरणीय है। उन्होंने जनसेवा और सामाजिक उत्थान के लिए उल्लेखनीय कार्य किए, जिनसे सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए। मौके पर डीडीसी अनिमेष रंजन, अपर समाहर्ता राजीव नीरज, आईटीडीए निदेशक, भू-अर्जन पदाधिकारी, एनडीसी ललन कुमार रजक सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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