Ghumla News: गुमला में विश्व आदिवासी दिवस पर 9 को होगा आदिवासी महोत्सव

Ghumla News: 15 विभागों की स्टॉल में जनकल्याणकारी योजनाएं, हस्तशिल्प व स्थानीय उत्पाद होंगे प्रदर्शित 15 विभागों की स्टॉल में जनकल्याणकारी योजनाएं, हस्तशिल्प व स्थ

Ghumla News: गुमला, प्रतिनिधि। विश्व आदिवासी दिवस पर पर नौ अगस्त को जिला प्रशासन द्वारा आदिवासी महोत्सव-2026 का आयोजन किया जाएगा। इसकी तैयारियों को लेकर सोमवार को डीसी दिलेश्वर महतो की अध्यक्षता में समाहरणालय में बैठक हुई। बैठक में महोत्सव की रूपरेखा तय करते हुए विभिन्न विभागों को समय पर सभी तैयारियां पूरी करने का निर्देश दिया गया।डीसी ने कहा कि आदिवासी महोत्सव जिले की समृद्ध जनजातीय कला, संस्कृति, परंपरा और विरासत को प्रदर्शित करने का महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने सभी अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ आयोजन को यादगार बनाने पर जोर दिया।

महोत्सव स्थल की व्यवस्था महोत्सव स्थल पर विभिन्न विभागों की करीब 15 आकर्षक स्टॉल लगाई जाएंगी। इनमें सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, विभागीय उपलब्धियों, पारंपरिक व्यंजनों, हस्तशिल्प, स्थानीय उत्पादों और जनजातीय संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। समाज कल्याण, जेएसएलपीएस, स्वास्थ्य, कृषि, वन, शिक्षा और कौशल विकास समेत कई विभाग इसमें भाग लेंगे। नशा मुक्ति, बाल विवाह उन्मूलन, महिला एवं बाल अधिकार तथा अन्य जनजागरूकता विषयों पर भी जानकारी दी जाएगी।

सांस्कृतिक कार्यक्रम और ट्रिब्यूट कार्यक्रम में रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी। विश्व आदिवासी दिवस पर आदिवासी महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी जाएगी। चयनित लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी किया जाएगा। बैठक में पार्किंग व्यवस्था, आमंत्रण पत्र वितरण, मंच संचालन, सम्मान समारोह और सांस्कृतिक पहचान से जुड़े सेल्फी प्वाइंट बनाने सहित अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। बैठक में डीडीसी अनिमेष रंजन, अपर समाहर्ता राजीव नीरज, आईटीडीए निदेशक, डीपीआरओ, डीटीओ, डीईओ, डीएसई सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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सात तक विशेष शिविर में बनेंगे जाति,आय व निवास प्रमाण पत्र

गुमला।जिले में तीन से सात अगस्त तक विशेष अभियान चलाकर जाति,आय,निवास और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे। अभियान की समीक्षा सोमवार को डीसी दिलेश्वर महतो ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की। उन्होंने अपर समाहर्ता राजीव नीरज को अभियान का नोडल पदाधिकारी बनाया। बैठक में सभी एसडीओ, बीडीओ और सीओ शामिल हुए। डीसी ने सभी अधिकारियों को अभियान का प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने और प्रतिदिन प्रगति की समीक्षा करने का निर्देश दिया। उन्होंने नए आवेदनों के साथ लंबित मामलों का भी जल्द निष्पादन कर पात्र लोगों को प्रमाण पत्र जारी करने को कहा। सात अगस्त तक सभी अंचल कार्यालयों में विशेष शिविर लगाए जाएंगे। डीसी ने अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार करने और अधिक से अधिक पात्र लोगों को इसका लाभ दिलाने पर जोर दिया। साथ ही प्रतिदिन जारी प्रमाण पत्रों की रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजने का निर्देश दिया।