Ghumla News: सिसई के दो गांवों में बहाल हुई बिजली आपूर्ति
Ghumla News: सिसई के मंगलो टंगराटोली और बरगांव टंगरा टोली में नए ट्रांसफार्मर लगाने से ग्रामीणों को बिजली संकट से राहत मिली है। मंगलो टंगराटोली में एक माह से जले ट्रांसफार्मर को समाजसेवी रोहित शर्मा की पहल पर बदला गया, जबकि बरगांव में विधायक जिग्गा सुसारन होरो की मदद से नया ट्रांसफार्मर लगाया गया।
Ghumla News: सिसई । प्रखंड के मंगलो टंगराटोली और बरगांव टंगरा टोली में नया ट्रांसफार्मर लगने से ग्रामीणों को बिजली संकट से राहत मिली। मंगलो टंगराटोली में करीब एक माह से जला ट्रांसफार्मर समाजसेवी रोहित शर्मा की पहल पर तीन दिनों के भीतर बदल दिया गया। बुधवार को बजरंग दल अध्यक्ष पंकज साहू और रोहित शर्मा ने इसका उद्घाटन किया। ग्रामीणों ने त्वरित पहल के लिए आभार जताया।वहीं बरगांव टंगरा टोली में विधायक जिग्गा सुसारन होरो की पहल पर 25 केवी का नया ट्रांसफार्मर लगाया गया। इससे 15 दिनों से बाधित बिजली आपूर्ति बहाल हो गई। ट्रांसफार्मर का उद्घाटन झामुमो नेता मो. उमर फारूक अंसारी और प्रखंड अल्पसंख्यक अध्यक्ष जाकिर अली ने किया।
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