Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ghumla News: सिसई के दो गांवों में बहाल हुई बिजली आपूर्ति

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुमला
Follow us on Google News
share

Ghumla News: सिसई के मंगलो टंगराटोली और बरगांव टंगरा टोली में नए ट्रांसफार्मर लगाने से ग्रामीणों को बिजली संकट से राहत मिली है। मंगलो टंगराटोली में एक माह से जले ट्रांसफार्मर को समाजसेवी रोहित शर्मा की पहल पर बदला गया, जबकि बरगांव में विधायक जिग्गा सुसारन होरो की मदद से नया ट्रांसफार्मर लगाया गया।

Ghumla News: सिसई के दो गांवों में बहाल हुई बिजली आपूर्ति

Ghumla News: सिसई । प्रखंड के मंगलो टंगराटोली और बरगांव टंगरा टोली में नया ट्रांसफार्मर लगने से ग्रामीणों को बिजली संकट से राहत मिली। मंगलो टंगराटोली में करीब एक माह से जला ट्रांसफार्मर समाजसेवी रोहित शर्मा की पहल पर तीन दिनों के भीतर बदल दिया गया। बुधवार को बजरंग दल अध्यक्ष पंकज साहू और रोहित शर्मा ने इसका उद्घाटन किया। ग्रामीणों ने त्वरित पहल के लिए आभार जताया।वहीं बरगांव टंगरा टोली में विधायक जिग्गा सुसारन होरो की पहल पर 25 केवी का नया ट्रांसफार्मर लगाया गया। इससे 15 दिनों से बाधित बिजली आपूर्ति बहाल हो गई। ट्रांसफार्मर का उद्घाटन झामुमो नेता मो. उमर फारूक अंसारी और प्रखंड अल्पसंख्यक अध्यक्ष जाकिर अली ने किया।

ये भी पढ़ें:Gridih News: 10 वर्षों से लो वोल्टेज झेल रहे टड़ियापार के ग्रामीण
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Rohit Sharma

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।