Ghumla News: दाऊद नगर में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या
Ghumla News: गुमला के दाऊद नगर निवासी 35 वर्षीय विनीत एक्का ने बुधवार रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। भोजन के बाद विनीत अपने कमरे में सो गया था। कुछ देर बाद उसका भाई ब्रेनेश कमरे में गया, तब उसे फंदे से लटका पाया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
Ghumla News: गुमला। सदर थाना क्षेत्र के दाऊद नगर निवासी 35 वर्षीय विनीत एक्का ने कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना बुधवार रात की है। सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। गुरुवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।परिजनों के अनुसार, बुधवार रात भोजन करने के बाद विनीत अपने कमरे में सोने चला गया था। कुछ देर बाद उसका भाई ब्रेनेश कमरे में पहुंचा तो उसे फंदे से लटका पाया। परिजनों ने तत्काल उसे नीचे उतारा और पुलिस को सूचना दी।
पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
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