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Ghumla News: चैनपुर में बैल के हमले में महिला की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुमला
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Ghumla News: गुमला के चैनपुर थाना क्षेत्र के मरवा गांव में 53 वर्षीय गीता देवी की बैल के हमले से मृत्यु हो गई। घटना मंगलवार को हुई जब वह मवेशियों को चराने ले जा रही थीं। गंभीर चोटों के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

Ghumla News: चैनपुर में बैल के हमले में महिला की मौत

Ghumla News: गुमला। चैनपुर थाना क्षेत्र के मरवा गांव निवासी 53 वर्षीय गीता देवी की बैल के हमले में मौत हो गई। घटना मंगलवार अपराह्न की है। गीता देवी गांव के लोगों के मवेशी चराने का काम करती थी। रोज की तरह मवेशियों को चराने ले जाने के दौरान एक बैल ने पीछे से उस पर हमला कर दिया। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं। स्थानीय लोगों ने उन्हें पहले चैनपुर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। जहां से सदर अस्पताल गुमला रेफर किया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया।

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