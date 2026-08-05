Ghumla News: रायडीह में पुल के नीचे पलटा टेंपो, एक दर्जन यात्री घायल
Ghumla News: रायडीह थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे-43 पर एक टेंपो अनियंत्रित होकर पुल के नीचे पलट गया। इस हादसे में एक ही परिवार के छह सदस्यों समेत लगभग एक दर्जन यात्री घायल हो गए। स्थानीय ग्रामीणों ने राहत कार्य शुरू किया और सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया।
Ghumla News: रायडीह प्रतिनिधि। रायडीह थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे-43 पर नवागढ़ डुमरटोली के समीप बुधवार दोपहर करीब 2.15 बजे यात्रियों से भरा एक टेंपो अनियंत्रित होकर पुल के नीचे पलट गया। हादसे में एक ही परिवार के छह सदस्यों समेत करीब एक दर्जन यात्री घायल हो गए। दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई और कई यात्री टेंपो के नीचे दब गए। स्थानीय ग्रामीणों ने तत्काल राहत व बचाव कार्य शुरू किया तथा काफी मशक्कत के बाद सभी घायलों को बाहर निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रायडीह पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने सभी घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें सदर अस्पताल गुमला रेफर कर दिया। घायलों में नुजत परवीन (10), अलफाज खान (13), तनजीब खान (9), रेहाना परवीन (25), अमबरी नाज (23), ऐयर खान (10 माह), सलीमन बीबी (60), महीका परवीन (17), अब्दुल हकीम (26) सहित बरगीडांड़ गांव के कई लोग और मांझाटोली निवासी हुलाशी सोनाईट (39) शामिल हैं। हादसे के तुरंत बाद ग्रामीणों ने 108 एम्बुलेंस सेवा को सूचना दी, लेकिन काफी देर तक एम्बुलेंस घटनास्थल पर नहीं पहुंची। इसके बाद स्थानीय लोगों के सहयोग से घायलों को निजी वाहनों से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। यहां से सदर अस्पताल रेफर किए जाने के बाद भी 108 एम्बुलेंस को सूचना दी गई, लेकिन करीब डेढ़ घंटे तक कोई एम्बुलेंस नहीं पहुंची। परिजनों के अनुसार चालक ने फोन पर बताया कि वह घाघरा में है और रायडीह पहुंचने में अभी और समय लगेगा। घायलों की बिगड़ती हालत को देखते हुए परिजनों ने निजी वाहन की व्यवस्था कर सभी को सदर अस्पताल गुमला पहुंचाया.
रायडीह सीएचसी की दोनों एम्बुलेंस खराब
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रायडीह की दोनों एम्बुलेंस लंबे समय से खराब पड़ी हैं। एक एम्बुलेंस टायर नहीं होने के कारण उपयोग में नहीं है,जबकि दूसरी इंजन खराब होने से बंद है। ऐसे में आपातकालीन स्थिति में मरीजों और दुर्घटना पीड़ितों को समय पर एम्बुलेंस सुविधा नहीं मिल पा रही है। घटना के बाद ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए बंद पड़ी एम्बुलेंसों को अविलंब चालू कराने और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की मांग की है.
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