Ghumla News: पालकोट के सड़क हादसे में स्कूटी सवार युवक की मौत
Ghumla News: गुमला प्रतिनिधि पालकोट के सड़क हादसे में स्कूटी सवार युवक की मौतपालकोट के सड़क हादसे में स्कूटी सवार युवक की मौतपालकोट के सड़क हादसे में स्कूटी सवार य
Ghumla News: गुमला, प्रतिनिधि । पालकोट थाना क्षेत्र के अंबेराडीह के समीप सोमवार देर शाम हुए सड़क हादसे में स्कूटी सवार 28 वर्षीय मंटू सिंह उर्फ गोपीचंद सिंह की मौत हो गई।मंगलवार को पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। जानकारी के अनुसार अंबेराडीह निवासी मंटू सिंह अपनी पत्नी के साथ करमटोली में किराये के मकान में रहता था। वह हाल ही में ट्रैक्टर खरीदकर खेती-बाड़ी का कार्य कर रहा था।
हादसे का विवरण
सोमवार को गांव में काम समाप्त करने के बाद वह स्कूटी से घर लौट रहा था। इसी दौरान अंबेराडीह स्थित भवानी होटल के समीप एक तेज रफ्तार वाहन ने उसकी स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी।प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी तेज थी कि मंटू सिंह गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा। दुर्घटना के बाद हादसे के लिए जिम्मेवार वाहन चालक वाहन समेत फरार हो गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर परिजन उसे रात में सदर अस्पताल गुमला लेकर पहुंचे। जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। मंगलवार सुबह गुमला थाना पुलिस सदर अस्पताल पहुंची और कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। घटना के बाद मृतक के परिवार में मातम पसरा है。
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