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Ghumla News: ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार तीन युवक घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुमला
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Ghumla News: गंभीर रूप से जख्मी सतीश उरांव रिम्स रेफरगंभीर रूप से जख्मी सतीश उरांव रिम्स रेफरगंभीर रूप से जख्मी सतीश उरांव रिम्स रेफर

Ghumla News: ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार तीन युवक घायल

Ghumla News: गुमलाख् प्रतिनिधि । सदर थाना क्षेत्र के खरका गांव के समीप सोमवार रात करीब नौ बजे ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की पहचान खरका निवासी सतीश उरांव, शनिचर उरांव और सुंदरा उरांव के रूप में हुई है। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक वाहन लेकर फरार हो गया। जानकारी के अनुसार तीनों युवक बाइक से पनसो की ओर जा रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रहे ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रैक्टर के पहिए में लगा लोहे का उपकरण सतीश उरांव के पैर में फंस गया।

जिससे उसका एक पैर गंभीर रूप से जख्मी हो गया। शरीर के अन्य हिस्सों में भी उसे गंभीर चोट आई हैं। स्थानीय लोगों की मदद से तीनों घायलों को तत्काल सदर अस्पताल गुमला पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद सतीश उरांव की गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए रिम्स रांची रेफर कर दिया। वहीं शनिचर उरांव और सुंदरा उरांव का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है।

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