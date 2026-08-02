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Ghumla News: बंद घर से कागजात चोरी करते तीन युवक धराए

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुमला
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Ghumla News: गुमला के शांति नगर में एक बंद घर से महत्वपूर्ण कागजात चोरी करने की कोशिश में तीन युवकों को गिरफ्तार किया गया। स्थानीय लोगों ने उन्हें रंगे हाथ पकड़कर पुलिस के हवाले किया। आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

Ghumla News: बंद घर से कागजात चोरी करते तीन युवक धराए

Ghumla News: गुमला, प्रतिनिधि। जिला मुख्यालय के शांति नगर स्थित एक बंद घर से महत्वपूर्ण कागजात चोरी करने के मामले में पुलिस ने तीन युवकों को गिरफ्तार कर रविवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। आरोपियों को स्थानीय लोगों ने चोरी के दौरान रंगे हाथ पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।गिरफ्तार आरोपियों में बानो निवासी 19 वर्षीय अभिषेक कुमार, डीएसपी रोड निवासी 18 वर्षीय आयुष नंदा तथा टूदुरमा निवासी 18 वर्षीय शुभम साहू शामिल हैं। जानकारी के अनुसार शनिवार को शांति नगर स्थित एक बंद मकान में तीनों युवक चोरी की नीयत से घुसे थे। इस दौरान वे घर में रखे महत्वपूर्ण दस्तावेज निकाल रहे थे।

उनकी गतिविधियों पर आसपास के लोगों को संदेह हुआ। जिसके बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और तीनों को रंगे हाथ पकड़ लिया।घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर थाना ले गई। पूछताछ के दौरान मामले की पुष्टि होने पर उनके विरुद्ध संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद रविवार को तीनों आरोपियों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

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