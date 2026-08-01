Ghumla News: दिनदहाड़े घर में घुसे तीन संदिग्ध पकड़े गए,पुलिस को सौंपा
Ghumla News: गुमला में शांति नगर स्थित एक घर में तीन संदिग्ध युवकों ने दीवार फांदकर चोरी का प्रयास किया। स्थानीय लोगों ने उन्हें पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। आरोप है कि चोरी के समय वे नशे में थे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
Ghumla News: गुमला प्रतिनिधि। जिला मुख्यालय के पालकोट रोड स्थित शांति नगर में शनिवार को दिनदहाड़े एक घर में दीवार फांदकर घुसे तीन संदिग्ध युवकों को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। आरोप है कि तीनों घर से सरकारी दस्तावेज चोरी करने का प्रयास कर रहे थे।सूचना मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे और मोहल्लेवासियों की मदद से तीनों को पकड़ लिया। पकड़े गए युवकों ने अपनी पहचान टुडूरूमा निवासी सौरभ साहू, घाघरा निवासी महेश सिंह और मुरली बगीचा निवासी सुशील कुमार के रूप में बताई।सूचना पर एसआई निधि गुप्ता और एएसआई सुनील कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और तीनों को अपने कब्जे में ले लिया।
इस दौरान स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि तीनों ब्राउन शुगर के नशे में थे तथा मोहल्ले के एक घर से नशीले पदार्थों की बिक्री होती है। लोगों के विरोध के बाद पुलिस ने संबंधित घर की तलाशी ली,लेकिन वहां से कोई आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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