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Ghumla News: शास्त्री नगर में पान दुकान का छप्पर काटकर चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुमला
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Ghumla News: गुमला-जशपुर रोड पर शास्त्री नगर मोड़ पर चोरों ने गुमला में द्वारिका गोप की पान दुकान का छप्पर काटकर चोरी की। ठंडा पेय, पानी की बोतलें और मसाला जैसी वस्तुएं चोरी की गईं। सुबह दुकान खोलने पर द्वारिका गोप को इसकी जानकारी मिली। उन्होंने बताया कि दुकान में कैश नहीं होने से पैसे चोरों के हाथ नहीं लगे।

Ghumla News: शास्त्री नगर में पान दुकान का छप्पर काटकर चोरी

Ghumla News: गुमला। गुमला-जशपुर रोड स्थित शास्त्री नगर मोड़ पर बुधवार रात चोरों ने द्वारिका गोप की पान दुकान का छप्पर काटकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोर सीलिंग की चार परत चदरा काटकर दुकान में घुसे और ठंडा पेय,पानी की बोतलें व मसाला सहित अन्य सामान चोरी कर ले गए। गुरुवार सुबह दुकान खोलने पहुंचे द्वारिका गोप ने छत कटी देख चोरी की जानकारी मिली। उन्होंने बताया कि दुकान में नकद राशि नहीं रखने के कारण रुपये चोरी होने से बच गए।

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