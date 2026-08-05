Ghumla News: प्रतियोगिताएं बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं:लाल
Ghumla News: गुमला के संध्या रानी ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में टैलेंट वीक प्रतियोगिता का समापन क्विज प्रतियोगिता के साथ हुआ। कक्षा 1 से 10 तक के छात्रों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया। कक्षा नौ की शगुन कुमारी एंड ग्रुप ने पहले, कक्षा आठ के वेद सोनी एंड ग्रुप ने दूसरे और कक्षा सात के अंश सिंह एंड ग्रुप ने तीसरे स्थान प्राप्त किया।
Ghumla News: गुमला प्रतिनिधि। पालकोट रोड स्थित संध्या रानी ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में सप्ताह भर तक चले टैलेंट वीक प्रतियोगिता का समापन बुधवार को क्विज प्रतियोगिता के साथ हुआ। प्रतियोगिता में एलकेजी से कक्षा 10वीं तक के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। पूरे सप्ताह कहानी,संवाद, राइम्स, सोलो डांस, कैलीग्राफी, कविता पाठ, निबंध, चित्रांकन, वॉल पेंटिंग और क्विज सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। क्विज प्रतियोगिता में कक्षा नौ की शगुन कुमारी एंड ग्रुप ने प्रथम, कक्षा आठ के वेद सोनी एंड ग्रुप ने द्वितीय तथा कक्षा सात के अंश सिंह एंड ग्रुप ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों का चयन भी किया गया।
विद्यालय प्रबंधन ने बताया कि सभी विजेता प्रतिभागियों को स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर सम्मानित किया जाएगा।विद्यालय के प्रधानाचार्य राजेंद्र प्रसाद लाल ने विजेता विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताएं बच्चों के सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वहीं विद्यालय के निदेशक संजय कुमार गुप्ता ने कहा कि ऐसी गतिविधियों से विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, रचनात्मकता और टीम भावना का विकास होता है।कार्यक्रम में विभागाध्यक्ष गायत्री गुप्ता, उप-प्रधानाचार्य मैत्री अधिकारी सहित विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाएं छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।
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