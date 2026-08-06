Ghumla News: गुमला में अकीदत और सौहार्द के बीच निकला चेहल्लुम जुलूस

Ghumla News: गूंजता रहा या हुसैन,13 अखाड़ों के हजारों अकीदतमंद हुए शामिल गूंजता रहा या हुसैन,13 अखाड़ों के हजारों अकीदतमंद हुए शामिल गूंजता रहा या हुसैन,13 अखाड़

Ghumla News: गुमला प्रतिनिधि। हजरत इमाम हुसैन और कर्बला के शहीदों की याद में बुधवार को गुमला शहर में चेहल्लुम का पारंपरिक जुलूस पूरे अकीदत,अनुशासन और गंगा-जमुनी तहजीब के माहौल में निकाला गया। शहर के 13 अखाड़ों के हजारों अकीदतमंद जुलूस में शामिल हुए। मातमी धुनों, ढोल-ताशों और या हुसैन की सदाओं के बीच निकले जुलूस में युवाओं ने तलवारबाजी, लाठी व पारंपरिक युद्ध कौशल का शानदार प्रदर्शन किया। छोटी बच्चियों के आकर्षक करतब भी लोगों के आकर्षण का केंद्र रहे। हालांकि जुलूस के दौरान तेज बारिश भी हुई,लेकिन अकीदतमंदों का उत्साह कम नहीं हुआ।जुलूस चांदनी चौक से शुरू होकर सिसई रोड, टावर चौक, थाना रोड, कुम्हार मोड़, लोहरदगा रोड और पटेल चौक होते हुए पुनः टावर चौक पहुंचा। मार्ग के दोनों ओर बड़ी संख्या में लोग पारंपरिक आयोजन को देखने के लिए मौजूद रहे।

धार्मिक आस्था और सामाजिक जागरूकता ..........

अंबोआ में 8 अगस्त को होगा लाठी महा मुकाबला

गुमला।जिला मुख्यालय से सटे पालकोट रोड स्थित अंबोआ गांव में आठ अगस्त को दोपहर दो बजे से ऐतिहासिक लाठी खेल (अस्त्र-शस्त्र) महा मुकाबला आयोजित होगा। प्रतियोगिता का आयोजन सेंट्रल मुहर्रम कमेटी अंबोआ की ओर से किया जा रहा है। आयोजन का उद्देश्य पारंपरिक लाठी खेल एवं सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना तथा युवाओं को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए मंच उपलब्ध कराना है। आयोजकों ने गुमला सहित आसपास के क्षेत्रों के सभी लाठी खेल दलों और युवाओं से अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की है। साथ ही आम लोगों से भी प्रतियोगिता में पहुंचकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने का आग्रह किया गया है। प्रतियोगिता से संबंधित जानकारी एवं पंजीकरण के लिए सेंट्रल मुहर्रम कमेटी अंबोआ के सदर सलमान अंसारी से संपर्क किया जा सकता है।