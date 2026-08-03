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Ghumla News: घाघरा में महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुमला
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Ghumla News: घाघरा के ईचा नवाटोली गांव में 54 वर्षीय बसंती देवी ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। वह कुछ दिनों से मानसिक रूप से अस्वस्थ थीं। परिवार के साथ भोजन के बाद उन्होंने अपने कमरे में जाकर आत्मघाती कदम उठाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और शव का पोस्टमार्टम कर परिवार को सौंप दिया गया।

Ghumla News: घाघरा में महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या

Ghumla News: घाघरा। जिले के घाघरा थाना क्षेत्र के ईचा नवाटोली गांव में 54 वर्षीय बसंती देवी ने रविवार देर रात अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल, गुमला भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।मृतका के पुत्र कृष्णा सिंह ने बताया कि उनकी मां पिछले कुछ दिनों से मानसिक रूप से अस्वस्थ चल रही थीं। रविवार रात परिवार के साथ भोजन करने के बाद वह अपने कमरे में सोने चली गईं। कुछ देर बाद परिजन कमरे में पहुंचे तो उन्हें फंदे से लटका पाया।

आनन-फानन में उन्हें नीचे उतारकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, घाघरा ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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