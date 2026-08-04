Ghumla News: भटके बंदर के आतंक से ब्लॉककर्मी परेशान
Ghumla News: जारी प्रखंड मुख्यालय परिसर में एक भटका हुआ हनुमान बंदर कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए समस्या बन गया है। यह बंदर घरों में घुसकर खाने की सामग्री बिखेरता है और महिलाओं के बच्चों को डराता है। स्थानीय लोग वन विभाग से बंदर को पकड़ने की मांग कर रहे हैं ताकि समस्या से निपटा जा सके।
Ghumla News: जारी। जारी प्रखंड मुख्यालय परिसर में पिछले कई दिनों से एक भटका हुआ हनुमान बंदर कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। बंदर आवासीय क्वार्टरों में घुसकर राशन,आटा, चावल व अन्य खाद्य सामग्री बिखेर देता है। रसोई के बर्तनों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। महिलाओं का कहना है कि अचानक बंदर के घर में घुसने से बच्चे डर जाते हैं और कई बार वह लोगों पर झपट्टा मारने की कोशिश भी कर चुका है। कर्मचारियों ने बताया कि बंदर खिड़की के रास्ते घर में घुसकर नुकसान पहुंचा रहा है। क्वार्टरवासियों ने आशंका जताई कि बंदर अपने झुंड से भटककर यहां पहुंच गया है।
उन्होंने वन विभाग से बंदर को पकड़कर जंगल में छोड़ने तथा जल्द कार्रवाई करने की मांग की है, ताकि किसी अप्रिय घटना से बचा जा सके।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।