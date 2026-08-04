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Ghumla News: भटके बंदर के आतंक से ब्लॉककर्मी परेशान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुमला
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Ghumla News: जारी प्रखंड मुख्यालय परिसर में एक भटका हुआ हनुमान बंदर कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए समस्या बन गया है। यह बंदर घरों में घुसकर खाने की सामग्री बिखेरता है और महिलाओं के बच्चों को डराता है। स्थानीय लोग वन विभाग से बंदर को पकड़ने की मांग कर रहे हैं ताकि समस्या से निपटा जा सके।

Ghumla News: भटके बंदर के आतंक से ब्लॉककर्मी परेशान

Ghumla News: जारी। जारी प्रखंड मुख्यालय परिसर में पिछले कई दिनों से एक भटका हुआ हनुमान बंदर कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। बंदर आवासीय क्वार्टरों में घुसकर राशन,आटा, चावल व अन्य खाद्य सामग्री बिखेर देता है। रसोई के बर्तनों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। महिलाओं का कहना है कि अचानक बंदर के घर में घुसने से बच्चे डर जाते हैं और कई बार वह लोगों पर झपट्टा मारने की कोशिश भी कर चुका है। कर्मचारियों ने बताया कि बंदर खिड़की के रास्ते घर में घुसकर नुकसान पहुंचा रहा है। क्वार्टरवासियों ने आशंका जताई कि बंदर अपने झुंड से भटककर यहां पहुंच गया है।

उन्होंने वन विभाग से बंदर को पकड़कर जंगल में छोड़ने तथा जल्द कार्रवाई करने की मांग की है, ताकि किसी अप्रिय घटना से बचा जा सके।

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