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Ghumla News: नागफेनी में डिवाइडर से टकराई बाइक,तीन युवक घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुमला
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Ghumla News: सिसई प्रतिनिधि नागफेनी में डिवाइडर से टकराई बाइक,तीन युवक घायलनागफेनी में डिवाइडर से टकराई बाइक,तीन युवक घायलनागफेनी में डिवाइडर से टकराई बाइक,तीन युव

Ghumla News: नागफेनी में डिवाइडर से टकराई बाइक,तीन युवक घायल

Ghumla News: सिसई, प्रतिनिधि । सिसई थाना क्षेत्र के नागफेनी पुल के समीप मंगलवार को तेज रफ्तार बाइक सड़क के डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए।घायलों की पहचान लवागाई गांव निवासी सौरभ टोप्पो (18), समीर उरांव (15) और बिरसा उरांव (20) के रूप में हुई है। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से तीनों को तत्काल रेफरल अस्पताल सिसई पहुंचाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल गुमला रेफर कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही सिसई पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त बाइक को जब्त कर थाना ले आई।

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पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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