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Ghumla News: भाजपा कार्यकर्ता कालीचरण साहू का निधन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुमला
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Ghumla News: कामडारा निवासी 75 वर्षीय भाजपा नेता कालीचरण साहू का निधन रविवार सुबह हृदयगति रुकने से हुआ। उनके निधन से कामडारा में शोक की लहर दौड़ गई। अंतिम संस्कार रविवार शाम को किया गया, जहां परिजनों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें नम आंखों से विदाई दी।

Ghumla News: भाजपा कार्यकर्ता कालीचरण साहू का निधन

Ghumla News: कामडारा। कामडारा निवासी भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता सह व्यवसायी 75 वर्षीय कालीचरण साहू का रविवार सुबह करीब 6:30 बजे हृदयगति रुकने से उनके आवास पर निधन हो गया। उनके निधन की खबर से कामडारा सहित आसपास के क्षेत्रों में शोक की लहर दौड़ गई। वे अपने पीछे भरा-पूरा परिवार छोड़ गए हैं। रविवार शाम कामडारा के दोभघाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहां परिजनों, भाजपा कार्यकर्ताओं, शुभचिंतकों और ग्रामीणों ने नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी। भाजपा कार्यकर्ताओं और प्रखंडवासियों ने उनके निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की।

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