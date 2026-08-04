Ghumla News: कीचड़युक्त सड़क के पक्कीकरण की मांग
Ghumla News: घाघरा में सॉलिटेयर एजुकेशनल एकेडमी के प्रधानाध्यापक चंद्रकांत पाठक ने उपायुक्त से एक किलोमीटर कच्ची सड़क को पक्कीकरण के लिए आवेदन दिया है। बारिश के मौसम में सड़क कीचड़युक्त हो जाती है, जिससे विद्यार्थियों और ग्रामीणों को यात्रा में कठिनाई होती है। उन्होंने शीघ्र सड़क निर्माण की मांग की है।
Ghumla News: घाघरा। सॉलिटेयर एजुकेशनल एकेडमी के प्रधानाध्यापक चंद्रकांत पाठक ने उपायुक्त दिलेश्वर महतो को आवेदन देकर स्कूल तक जाने वाली करीब एक किलोमीटर कच्ची सड़क के पक्कीकरण की मांग की है। उन्होंने बताया कि इसी मार्ग पर सरकारी मॉडल स्कूल और सॉलिटेयर स्कूल स्थित हैं। साथ ही मकरा समेत आसपास के गांवों के लोग भी इसी रास्ते से प्रखंड मुख्यालय आते-जाते हैं। बरसात में सड़क कीचड़युक्त होने से सैकड़ों विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों और ग्रामीणों को आवागमन में भारी परेशानी होती है। उन्होंने शीघ्र सड़क निर्माण कराने की मांग की है।
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