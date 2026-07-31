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Ghumla News: रोहित ने 52वीं बार रक्तदान कर बच्ची की बचाई जान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुमला
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Ghumla News: गुमला के सदर अस्पताल के ब्लड बैंक में रोहित कुमार ने ए पॉजिटिव रक्तदान कर एक जरूरतमंद बच्ची की जान बचाई। यह उनका 52वां रक्तदान था। उन्होंने युवाओं से नियमित रक्तदान शिविर आयोजित करने की अपील की ताकि अधिक लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित किया जा सके।

Ghumla News: रोहित ने 52वीं बार रक्तदान कर बच्ची की बचाई जान

Ghumla News: गुमला। सदर अस्पताल परिसर स्थित ब्लड बैंक में शुक्रवार को रोहित कुमार ने ए पॉजिटिव रक्तदान कर एक जरूरतमंद बच्ची की जान बचाने में अहम योगदान दिया। यह उनका 52वां रक्तदान था। रोहित ने कहा कि रक्तदान किसी जरूरतमंद को नया जीवन देने का सबसे सरल और प्रभावी माध्यम है। उन्होंने युवाओं और सामाजिक संस्थाओं से नियमित रक्तदान शिविर आयोजित कर अधिक से अधिक लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित करने की अपील की। मौके पर ब्लड बैंक प्रभारी डॉ. सुनील राम, लैब टेक्नीशियन राकेश सिंह, संगीता कुजूर व मंजू किंडो मौजूद थे।

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