Ghumla News: सिसई में घर का ताला तोड़ बाइक,नकदी व जेवर ले उड़े चोर

Ghumla News: सिसई, प्रतिनिधि । सिसई थाना क्षेत्र के कुम्हारमोड़ गांव में चोरों ने एक घर में चोरी कर बाइक, दो मोबाइल, चांदी का पायल और 50 हजार रुपये नगद समेत करीब 95 हजार रुपये की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। मामले में पीड़ित संजीत कुमार यादव ने थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है।संजीत कुमार यादव ने बताया कि रविवार रात परिवार के साथ भोजन करने के बाद सभी सो गए थे। सोमवार सुबह करीब पांच बजे उठने पर घर के अंदर खड़ी टीवीएस लूना (जेएच-01ईए-6179) गायब मिली। घर के अंदर सामान भी बिखरा पड़ा था।जांच करने पर एक कमरे से रेडमी कंपनी का मोबाइल, एक जोड़ी चांदी का पायल और अलमारी में रखे 50 हजार रुपये नगद गायब मिले।