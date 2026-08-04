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Ghumla News: गोदाम का ताला तोड़कर बिस्कुट की दर्जनों पेटियां चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुमला
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Ghumla News: गुमला में करौंदी निवासी सुरेंद्र सहानी के गोदाम में चोरों ने ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने बिस्कुट की दर्जनों पेटियां चुरा लीं, जिससे 40 हजार रुपये का नुकसान हुआ। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है।

Ghumla News: गोदाम का ताला तोड़कर बिस्कुट की दर्जनों पेटियां चोरी

Ghumla News: गुमला । सदर थाना क्षेत्र के करौंदी निवासी सुरेंद्र सहानी के करौंदी स्थित गोदाम का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने सोमवार रात चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मंगलवार सुबह घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। भुक्तभोगी सुरेंद्र सहानी ने बताया कि गोदाम के मुख्य गेट पर दो ताले लगाकर बंद किया था। सुबह पहुंचने पर दोनों ताले टूटे मिले। अंदर जांच करने पर बिस्कुट की दर्जनों पेटियां गायब थीं। चोरी से करीब 40 हजार रुपये का नुकसान हुआ है। उन्होंने पुलिस से चोरों की पहचान कर चोरी गए सामान की बरामदगी की मांग की है।

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पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर मामले की जांच में जुटी है।

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