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Ghumla News: पान दुकान का छप्पर तोड़ नकदी व हजारों के सामान चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुमला
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Ghumla News: गुमला के जशपुर रोड पर शनिवार को एक पान दुकान में चोरी की घटना हुई। चोरों ने दुकान का छप्पर तोड़कर 800 रुपये नकद और 20 हजार रुपये मूल्य के सामान चुरा लिए। स्थानीय लोग यह मानते हैं कि क्षेत्र में असामाजिक तत्व सक्रिय हैं, जो चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं।

Ghumla News: पान दुकान का छप्पर तोड़ नकदी व हजारों के सामान चोरी

Ghumla News: गुमला। जिला मुख्यालय के जशपुर रोड स्थित बसंत गैरेज के समीप शनिवार को एक पान दुकान में चोरी की घटना सामने आई। चोरों ने दुकान का छप्पर तोड़कर नकदी समेत हजारों रुपये मूल्य का सामान चोरी कर लिया।पीड़ित अजय चौरसिया ने बताया कि चोर दुकान से 800 रुपये नकद के अलावा करीब 20 हजार रुपये मूल्य की कोल्ड ड्रिंक व अन्य सामान ले गए। स्थानीय लोगों और दुकानदारों का कहना है कि दुकानों के पीछे सब्जी मंडी के लिए बने शेड में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। उनका आरोप है कि नशे की हालत में रहने वाले लोग ही इस तरह की चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं।

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