Ghumla News: बाकुटोली-बानो सड़क चौड़ीकरण से विकास को मिलेगी रफ्तार

Ghumla News: कामडारा, प्रतिनिधि । बाकुटोली मोड़ से बानो तक जाने वाली सड़क का चौड़ीकरण कार्य तेजी से चल रहा है। करोड़ों रुपये की लागत से हो रहे इस कार्य को मेसर्स विनोद जैन कंस्ट्रक्शन, जशपुर द्वारा कराया जा रहा है। करीब 35 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण निर्धारित समय से पहले पूरा होने की संभावना जताई जा रही है।सड़क चौड़ीकरण पूरा होने के बाद कामडारा से बानो और ओडिशा तक आवागमन पहले से अधिक आसान और सुगम हो जाएगा। इससे लोगों का समय और दूरी दोनों की बचत होगी। ग्रामीणों का कहना है कि बेहतर सड़क बनने से बाकुटोली, गरई, बकसपुर, चंदाटोली, पहान टोली, कुरकुरा, टाटी और चंदन टोली सहित आसपास के गांवों के विकास को नई गति मिलेगी।ग्रामीणों