Ghumla News: अंत्येष्टि स्थल पर मड़वा गाड़ने को लेकर ग्रामीणों में विवाद,मामला थाने पहुंचा
Ghumla News: फोटो 8 थाना में लगी ग्रामीणों की भीड़। फोटो 8 थाना में लगी ग्रामीणों की भीड़।फोटो 8 थाना में लगी ग्रामीणों की भीड़।फोटो 8 थाना में लगी ग्रामीणों की भीड़।
Ghumla News: घाघरा, प्रतिनिधि । घाघरा थाना क्षेत्र के बड़काडीह में सड़क दुर्घटना में दो ग्रामीणों की मौत के बाद किए गए अंतिम संस्कार के स्थल को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। मामले की शिकायत थाने पहुंचने पर पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलाकर समझौता कराया और आपसी सौहार्द बनाए रखने की हिदायत दी। जानकारी के अनुसार 28 जुलाई को सड़क दुर्घटना में बड़काडीह निवासी मंगरा उरांव और चरकु उरांव की मौत हो गई थी। गांव की परंपरा के अनुसार दोनों का अंतिम संस्कार गांव की सीमा पर किया गया।
विवाद का कारण
ग्रामीणों का आरोप है कि 31 जुलाई को गांव के समीप रहने वाली धनमुनि भगताइन समेत तीन महिलाओं ने अंत्येष्टि स्थल पर मड़वा गाड़ा और वहां खिचड़ी आदि का सेवन किया। इसे लेकर ग्रामीणों ने आपत्ति जताई और कहा कि इस तरह की परंपरा विवाह में निभाई जाती है,जबकि अंतिम संस्कार स्थल पर ऐसा करना उचित नहीं है। विवाद बढ़ने पर धनमुनि भगताइन ने रविवार को चार-पांच ग्रामीणों के खिलाफ घाघरा थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस की कार्रवाई
शिकायत के बाद पुलिस ने संबंधित लोगों को थाना बुलाया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण भी थाना पहुंचे और अपना पक्ष रखा। घाघरा पुलिस ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद उन्हें आपसी सौहार्द और शांति बनाए रखने की सलाह दी तथा मामले को आपसी सहमति से सुलझाने की हिदायत दी।
सामान्य प्रश्न
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