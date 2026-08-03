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Ghumla News: 10 फीसदी से कम प्रगति वाली पंचायतों पर होगी कार्रवाई : डीडीसी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुमला
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Ghumla News: पंचायत राज विभाग की योजनाओं की समीक्षा पंचायत राज विभाग की योजनाओं की समीक्षापंचायत राज विभाग की योजनाओं की समीक्षापंचायत राज विभाग की योजनाओं की समीक्षा

Ghumla News: 10 फीसदी से कम प्रगति वाली पंचायतों पर होगी कार्रवाई : डीडीसी

Ghumla News: गुमला, प्रतिनिधि। डीडीसी अनिमेष रंजन की अध्यक्षता में सोमवार को चंदाली स्थित समाहरणालय सभागार में पंचायत राज विभाग के तहत गुमला सदर, रायडीह, चैनपुर और जारी प्रखंड में संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में चारों प्रखंडों के मुखिया, पंचायत सचिव, प्रखंड समन्वयक, बीपीएम सहित अन्य कर्मी मौजूद थे।

योजनाओं की प्रगति की समीक्षा

बैठक में 15वें वित्त आयोग की राशि के उपयोग, पंचायत सचिवालय सुदृढ़ीकरण, जन्म-मृत्यु निबंधन, पेसा नियमावली-2025, डिजिटल पंचायत, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, पंचायत सहायता केंद्र, भारतनेट तथा पंचायत ज्ञान केंद्र समेत विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।

नियमानुसार कार्रवाई करने की सूचना

डीडीसी ने स्पष्ट कहा कि जिन पंचायतों में योजनाओं की प्रगति 10 फीसदी से कम है, वहां के पंचायत सचिव और मुखिया के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने विशेष रूप से चैनपुर प्रखंड की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने का निर्देश दिया। साथ ही पंचायतों को उपलब्ध राशि का पारदर्शी और समयबद्ध उपयोग सुनिश्चित करने को कहा।

आंगनबाड़ी केंद्रों को सुविधा-संपन्न बनाना

उन्होंने सभी पंचायतों को अपने क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्रों को सुविधा-संपन्न बनाने का निर्देश दिया। बालिकाओं के शौचालय और आंगनबाड़ी केंद्रों के किचन में स्लैब निर्माण को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराने को कहा। इसके अलावा स्कूलों में आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने तथा पंचायत कार्यालयों की नियमित साफ-सफाई और बेहतर रखरखाव सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। बैठक में योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और समय पर लक्ष्य पूरा करने पर जोर दिया गया।

प्रश्नोत्तर

बैठक में किन योजनाओं की समीक्षा की गई?
बैठक में 15वें वित्त आयोग की राशि के उपयोग, पंचायत सचिवालय सुदृढ़ीकरण, जन्म-मृत्यु निबंधन, पेसा नियमावली-2025, डिजिटल पंचायत, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, पंचायत सहायता केंद्र, भारतनेट तथा पंचायत ज्ञान केंद्र समेत विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।
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