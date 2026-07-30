Ghumla News: डीसी की अध्यक्षता में पीएम जनमन योजना की समीक्षा बैठक

Ghumla News: लंबित कार्य जल्द पूरा करने का दिया निर्देश डीसी की अध्यक्षता में पीएम जनमन योजना की समीक्षा बैठकडीसी की अध्यक्षता में पीएम जनमन योजना की समीक्षा बैठक

Ghumla News: गुमला, प्रतिनिधि । उपायुक्त दिलेश्वर महतो ने गुरुवार को समाहरणालय सभागार में प्रधानमंत्री जनमन योजना,कल्याण अस्पताल और जनजातीय विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक की। उन्होंने सभी विभागों को योजनाओं की प्रगति तेज करने और लंबित कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने का निर्देश दिया। इंजीनियरिंग विंग के पदाधिकारियों को गुणवत्ता के साथ निर्माण कार्य कराने पर विशेष जोर दिया।

प्रधानमंत्री जनमन योजना की प्रगति बैठक में प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत स्वीकृत सड़क निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई। बताया गया कि आठ सड़कों का निर्माण पूरा हो चुका है,जबकि अन्य सड़कों पर काम जारी है। कुछ परियोजनाएं वन विभाग की एनओसी के कारण लंबित हैं। डीसी ने संबंधित एजेंसियों को समन्वय स्थापित कर प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए।

सामुदायिक वन अधिकार की समीक्षा उन्होंने मोबाइल मेडिकल यूनिट की प्रगति की समीक्षा करते हुए पीवीटीजी परिवारों का शत-प्रतिशत आयुष्मान कार्ड बनाने और आधार कार्ड के लिए विशेष शिविर आयोजित करने को कहा। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना, कुपोषण उपचार केंद्र के निर्माण, दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल टावर, विद्युतीकरण, पेयजल और नेटवर्क कनेक्टिविटी के कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया।

एकलव्य मॉडल स्कूलों की प्रगति सिविल सर्जन को डेंटल केयर और आई केयर यूनिट के लिए आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने तथा जनजातीय विकास विभाग की योजनाओं और कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) की गतिविधियों की नियमित मॉनिटरिंग करने को कहा। बैठक में डीडीसी, सिविल सर्जन, आईटीडीए निदेशक, जिला कल्याण पदाधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

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एकलव्य मॉडल स्कूलों का निर्माण समय पर पूरा करें: डीसी

गुमला प्रतिनिधि

उपायुक्त दिलेश्वर महतो की अध्यक्षता में गुरुवार को जिले में निर्माणाधीन एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में स्कूल भवन, छात्रावास, बिजली, पानी समेत अन्य आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता और निर्माण कार्य की स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई।डीसी ने कार्यकारी एजेंसी और इंजीनियरिंग विंग के पदाधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में सभी आवश्यक संसाधन और सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराई जाएं, ताकि छात्रों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

स्कूलों में आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता बैठक में डुमरी और पालकोट स्थित एकलव्य मॉडल स्कूलों में पेयजल समस्या के समाधान के लिए पीएचईडी के साथ समन्वय स्थापित कर शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। वहीं जिन स्कूल परिसरों में अब तक बिजली कनेक्शन नहीं हुआ है, वहां प्राथमिकता के आधार पर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा गया।बैठक में डीडीसी, आईटीडीए निदेशक, जिला कल्याण पदाधिकारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मी उपस्थित थे।

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वन अधिकार के 24 सामुदायिक मामलों का निष्पादन

गुमला। उपायुक्त दिलेश्वर महतो की अध्यक्षता में गुरुवार को समाहरणालय सभागार में वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) से संबंधित मामलों की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में सामुदायिक वन अधिकार, सामुदायिक वन संसाधन अधिकार और व्यक्तिगत वन अधिकार के लंबित मामलों की प्रगति पर चर्चा की गई।

सामुदायिक वन अधिकार से जुड़े 26 मामलों की समीक्षा के दौरान 24 मामलों का सर्वसम्मति से निष्पादन किया गया। वहीं त्रुटि पाए जाने पर दो प्रस्ताव संबंधित ग्रामसभा को सुधार के लिए वापस भेजने का निर्णय लिया गया। डीसी ने त्रुटियों का शीघ्र सुधार कर प्रस्ताव दोबारा प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।बैठक में सामुदायिक वन संसाधन अधिकार के लिए कार्ययोजना तैयार करने पर भी जोर दिया गया। व्यक्तिगत वन अधिकार की समीक्षा करते हुए डीसी ने प्रत्येक माह पात्र लाभुकों को वन अधिकार पत्र स्वीकृत और वितरित करने के निर्देश दिए। बैठक में डीएफओ, डीडीसी, आईटीडीए निदेशक, जिला कल्याण पदाधिकारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।