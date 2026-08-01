Ghumla News: पेसा क्षेत्र के हर राजस्व गांव में होगी विशेष ग्रामसभा

Ghumla News: गुमला में उपायुक्त दिलेश्वर महतो की अध्यक्षता में पंचायत राज विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसमें ग्राम पंचायतों के मुखिया और अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में विभिन्न योजनाओं की प्रगति और उनसे जुड़े कार्यों की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने समयबद्ध कार्य पूर्णता और जनसेवा को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया।

Ghumla News: गुमला प्रतिनिधि। उपायुक्त दिलेश्वर महतो की अध्यक्षता में शनिवार को चंदाली स्थित समाहरणालय सभागार में पंचायत राज विभाग की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की गई।

बैठक में प्रतिभागियों की सूची बैठक में सिसई,भरनो, विशुनपुर और कामडारा प्रखंड के सभी ग्राम पंचायतों के मुखिया, पंचायत सचिव, प्रखंड समन्वयक, बीपीएम व संबंधित अधिकारी-कर्मी शामिल हुए। जिले के शेष प्रखंडों की समीक्षा बैठक तीन और चार अगस्त को आयोजित की जाएगी।

योजनाओं की समीक्षा बैठक में 15वें वित्त आयोग की राशि के व्यय, पंचायत सचिवालयों के सुदृढ़ीकरण, जन्म-मृत्यु निबंधन, पेसा नियमावली-2025, डिजिटल पंचायत, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, पंचायत सहायता केंद्र, भारत नेट रिचार्ज और पंचायत ज्ञान केंद्र सहित विभिन्न योजनाओं की अद्यतन समीक्षा की गई।

उपायुक्त के निर्देश उपायुक्त ने सभी योजनाओं को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने, लंबित कार्यों का शीघ्र निष्पादन करने तथा योजनाओं का नियमित प्रतिवेदन तैयार करने का निर्देश दिया। पेसा नियमावली-2025 के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष चर्चा करते हुए डीसी ने पेसा क्षेत्र के प्रत्येक राजस्व गांव में विशेष ग्रामसभा आयोजित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि ग्रामसभा में नियमावली के अनुरूप सहायक सचिव का चयन,ग्रामसभा कार्यालय के लिए भवन का चयन तथा ग्रामसभा के नाम से बैंक या डाकघर में खाता खोलने की प्रक्रिया प्राथमिकता के आधार पर पूरी की जाए।

पंचायत सचिवालयों का सुधार उपायुक्त ने पंचायत सचिवालयों को जनसेवा का प्रभावी केंद्र बनाने पर जोर देते हुए वहां नियमित साफ-सफाई, बिजली, इंटरनेट, स्टेशनरी एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में डीडीसी अनिमेष रंजन सहित पंचायत जनप्रतिनिधि एवं संबंधित अधिकारी-कर्मी उपस्थित थे।