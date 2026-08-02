Ghumla News: सेवानिवृत्त सीआरपीएफ डीआईजी रविंद्र भगत का घाघरा में किया स्वागत

Ghumla News: घाघरा प्रखंड निवासी रविंद्र भगत के डीआईजी पद से 31 जुलाई को सेवानिवृत्त होने के बाद उनके गृह क्षेत्र में भव्य स्वागत एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में पूर्व सैनिकों, समाजसेवियों और स्थानीय लोगों ने उनका अभिनंदन किया। उन्होंने शहीद देवनारायण भगत की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की।

Ghumla News: घाघरा, प्रतिनिधि। सीआरपीएफ के डीआईजी पद से 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हुए घाघरा प्रखंड निवासी रविंद्र भगत के गृह क्षेत्र पहुंचने पर रविवार को भव्य स्वागत एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। बड़काडीह से लेकर हापामुनि तक विभिन्न स्थानों पर सामाजिक संगठनों, पूर्व सैनिकों, पुलिसकर्मियों और स्थानीय लोगों ने फूल-मालाओं एवं पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका अभिनंदन किया।

स्वागत कार्यक्रम का आरंभ स्वागत कार्यक्रम की शुरुआत बड़काडीह में हुई, जहां कपिल उरांव, कृष्णा लोहरा, रवि पहान समेत अन्य समाजसेवियों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद चपका में सैनिक कल्याण समिति, पूर्व सैनिकों और सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों ने उन्हें सम्मानित किया। चांदनी चौक, घाघरा में भी बड़ी संख्या में लोगों ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया।

श्रद्धांजलि अर्पित करना इस दौरान रविंद्र भगत ने शहीद देवनारायण भगत की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने शहीद की माता नीलू भगत के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद भी लिया। पुराने पेट्रोल पंप के समीप सरना होटल के पास कामाख्या भगत सहित अन्य समाजसेवियों ने भी उन्हें सम्मानित किया। स्वागत यात्रा का काफिला हापामुनि पहुंचा। जहां उन्होंने मां महामाया मंदिर में पूजा-अर्चना कर क्षेत्र की सुख-समृद्धि और शांति की कामना की।

सम्मान समारोह का आयोजन इसके बाद हापामुनि एग्रोटेक परिसर में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में प्रो. अवध मणि पाठक, पूर्व मुखिया आदित्य भगत सहित कई गणमान्य लोगों ने उन्हें माला पहनाकर सम्मानित किया। अपने संबोधन में रविंद्र भगत ने कहा कि सीआरपीएफ में लंबे समय तक सेवा करना उनके लिए गौरव की बात रही। सेवा काल के दौरान मिले अनुभवों का उपयोग अब समाज और क्षेत्र के विकास के लिए करेंगे। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्ति सेवा का अंत नहीं, बल्कि समाज के प्रति नई जिम्मेदारियों की शुरुआत है। उन्होंने सभी लोगों के स्नेह, सम्मान और आत्मीय स्वागत के लिए आभार व्यक्त करते हुए जनहित और सामाजिक कार्यों में हमेशा सक्रिय सहयोग का भरोसा दिलाया। कार्यक्रम में प्रो.अवध मणि पाठक, कृष्णा कुमार लोहरा, अनिरुद्ध चौबे, रवि पहान, कपिल उरांव, कामाख्या भगत, अमित ठाकुर, शहीद देवनारायण भगत की माता नीलू भगत, अजीत मणि पाठक, निलेश मणि पाठक सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग, पूर्व सैनिक, सामाजिक कार्यकर्ता और ग्रामीण उपस्थित थे।