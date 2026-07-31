Ghumla News: चार सूत्री मांगों को लेकर सिसई बचाव संघर्ष समिति का दिया धरना
Ghumla News: सिसई में शुक्रवार को समिति के बैनर तले धरना-प्रदर्शन हुआ, जिसमें प्रशासनिक उदासीनता के कारण बुनियादी सुविधाओं की मांग की गई। स्थानीय व्यवसायियों ने अपनी प्रतिष्ठान बंद रखे। ज्ञापन में सड़क चौड़ीकरण, सार्वजनिक शौचालय और सफाई की मांग की गई। समिति ने 15 दिन में कार्रवाई नहीं होने पर अनिश्चितकालीन अनशन की चेतावनी दी।
Ghumla News: सिसई, प्रतिनिधि। सिसई बचाव संघर्ष समिति के बैनर तले शुक्रवार को प्रखंड मुख्यालय परिसर में धरना-प्रदर्शन किया गया।
धरना के बाद ज्ञापन
धरना के बाद समिति के प्रतिनिधियों ने राज्यपाल,मुख्यमंत्री, लोहरदगा सांसद, सिसई विधायक और जिला प्रशासन के नाम चार सूत्री मांगों का ज्ञापन सीओ अशोक बड़ाइक को सौंपा। समिति का कहना है कि सिसई प्रखंड के लोग लंबे समय से प्रशासनिक उदासीनता के कारण बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। इसी के विरोध में स्थानीय व्यवसायियों ने स्वेच्छा से अपने प्रतिष्ठान बंद रखे और विभिन्न समुदायों के लोग आंदोलन में शामिल हुए।
ज्ञापन में मांगे
ज्ञापन में रेडवा से महुआडीपा तक पुरानी एनएच-43 सड़क का चौड़ीकरण व कालीकरण, सड़क के दोनों ओर पक्की नाली निर्माण, सिसई बस पड़ाव में सार्वजनिक शौचालय, पेयजल और यात्रियों के बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की गई। इसके अलावा जामा मस्जिद से कुम्हार मोड़ व मदरसा रोड से सिसई तालाब तक फैली गंदगी की शीघ्र सफाई कराने की भी मांग उठाई गई।
अगली कार्रवाई की चेतावनी
समिति ने चेतावनी दी कि यदि 15 दिनों के भीतर मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो गुमला-रांची एनएच-43 को अनिश्चितकाल के लिए जाम किया जाएगा। साथ ही स्थानीय बाजार और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद रखकर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। धरना में संजय कुमार वर्मा, रोहित शर्मा, मुकेश श्रीवास्तव, पंकज साहू, गजराज महतो, ओज जायसवाल, सलमान अली, लालमोहन साहू, उमेश यादव, संजय महतो, चरवा उरांव, लक्ष्मी नारायण यादव, सुखलाल राय सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे।
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