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Ghumla News: दो को तिर्रा मंदिर में होगा श्रावणी महादेव पूजा आयोजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुमला
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Ghumla News: बसिया के तिर्रा में महादेव पूजा समिति की बैठक में श्रावण माह की महादेव पूजा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। 2 अगस्त को पूजा आयोजित की जाएगी। बैठक में पार्किंग, भीड़ नियंत्रण, साफ-सफाई और अन्य व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। समिति के सदस्यों ने पूजा को सफल बनाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की।

Ghumla News: दो को तिर्रा मंदिर में होगा श्रावणी महादेव पूजा आयोजन

Ghumla News: बसिया। बसिया प्रखंड के तिर्रा स्थित महादेव पूजा समिति की बैठक शुक्रवार को आयोजित हुई। बैठक में श्रावण माह में होने वाली महादेव पूजा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। निर्णय लिया गया कि दो अगस्त को अपराह्न दो बजे महादेव कोना मंदिर परिसर में विधि-विधान के साथ पूजा-अर्चना की जाएगी।बैठक में श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पार्किंग, भीड़ नियंत्रण, साफ-सफाई, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, साउंड सिस्टम समेत अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। समिति के सदस्य सुशील कुमार होता ने सभी सदस्यों से सक्रिय भूमिका निभाते हुए श्रावणी महादेव पूजा को सफल बनाने में सहयोग करने की अपील की।

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