Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ghumla News: भरनो में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर बीडीओ की अध्यक्षता में बैठक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुमला
Follow us on Google News
share

Ghumla News: झंडोत्तोलन के बाद राष्ट्रगान से पूर्व राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् का होगाा सामूहिक गायन झंडोत्तोलन के बाद राष्ट्रगान से पूर्व राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम्

Ghumla News: भरनो में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर बीडीओ की अध्यक्षता में बैठक

Ghumla News: भरनो, प्रतिनिधि । स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर सोमवार को प्रखंड कार्यालय सभागार में बीडीओ अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में जनप्रतिनिधियों, विभिन्न विभागों के अधिकारियों, कर्मियों एवं गणमान्य लोगों ने भाग लिया। इस दौरान सभी सरकारी कार्यालयों और संस्थानों में ध्वजारोहण की समय-सारिणी सर्वसम्मति से निर्धारित की गई, ताकि तय समय पर झंडोत्तोलन हो सके।बैठक में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों की रूपरेखा पर भी चर्चा की गई। निर्णय लिया गया कि इस वर्ष केवल कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में परेड का आयोजन होगा। साथ ही झंडोत्तोलन के बाद राष्ट्रगान से पूर्व राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् का सामूहिक गायन किया जाएगा।

ये भी पढ़ें:हर घर तिरंगा अभियान 9 से 17 अगस्त तक चलेगा

बीडीओ ने सभी विभागों को समय-सारिणी के अनुरूप तैयारियां पूरी कर समारोह को सफल बनाने का निर्देश दिया। बैठक में प्रखंड प्रमुख पारसनाथ उरांव, एमओ अंशुल टोप्पो, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी मंजू खाखा, मनरेगा बीपीओ रेणुका किंडो, जेएसएलपीएस के बीपीएम नीलकंठ कच्छप, बीपीओ सूरज लकड़ा, जहांगीर आलम, साबिर फरास, शाखा प्रबंधक काम्या सिन्हा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।

ये भी पढ़ें:स्वतंत्रता दिवस: जेएनकेटी मैदान में होगा मुख्य समारोह
ये भी पढ़ें:Sahibganj News: धूमधाम से मनेगा 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह ,तैयारी पर बैठक
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Independence Day

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।