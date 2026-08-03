Ghumla News: भरनो में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर बीडीओ की अध्यक्षता में बैठक
Ghumla News: झंडोत्तोलन के बाद राष्ट्रगान से पूर्व राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् का होगाा सामूहिक गायन झंडोत्तोलन के बाद राष्ट्रगान से पूर्व राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम्
Ghumla News: भरनो, प्रतिनिधि । स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर सोमवार को प्रखंड कार्यालय सभागार में बीडीओ अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में जनप्रतिनिधियों, विभिन्न विभागों के अधिकारियों, कर्मियों एवं गणमान्य लोगों ने भाग लिया। इस दौरान सभी सरकारी कार्यालयों और संस्थानों में ध्वजारोहण की समय-सारिणी सर्वसम्मति से निर्धारित की गई, ताकि तय समय पर झंडोत्तोलन हो सके।बैठक में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों की रूपरेखा पर भी चर्चा की गई। निर्णय लिया गया कि इस वर्ष केवल कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में परेड का आयोजन होगा। साथ ही झंडोत्तोलन के बाद राष्ट्रगान से पूर्व राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् का सामूहिक गायन किया जाएगा।
बीडीओ ने सभी विभागों को समय-सारिणी के अनुरूप तैयारियां पूरी कर समारोह को सफल बनाने का निर्देश दिया। बैठक में प्रखंड प्रमुख पारसनाथ उरांव, एमओ अंशुल टोप्पो, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी मंजू खाखा, मनरेगा बीपीओ रेणुका किंडो, जेएसएलपीएस के बीपीएम नीलकंठ कच्छप, बीपीओ सूरज लकड़ा, जहांगीर आलम, साबिर फरास, शाखा प्रबंधक काम्या सिन्हा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।
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