Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ghumla News: कामडारा ब्लॉक कार्यालय तक पहुंचने वाली सड़क बदहाल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुमला
Follow us on Google News
share

Ghumla News: बारिश में कीचड़ व जलजमाव से बढ़ी परेशानी बारिश में कीचड़ व जलजमाव से बढ़ी परेशानीबारिश में कीचड़ व जलजमाव से बढ़ी परेशानीबारिश में कीचड़ व जलजमाव से ब

Ghumla News: कामडारा ब्लॉक कार्यालय तक पहुंचने वाली सड़क बदहाल

Ghumla News: कामडारा, प्रतिनिधि । जिस प्रखंड कार्यालय से क्षेत्र के विकास की योजनाएं तैयार होती हैं, उसी कार्यालय तक पहुंचने वाली सड़क बदहाल है। खूंटी-सिमडेगा मुख्य मार्ग से प्रखंड सह अंचल कार्यालय को जोड़ने वाली करीब दो सौ मीटर सड़क गड्ढों, कीचड़ और जलजमाव के कारण लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है।बारिश होने पर सड़क के मुहाने पर पानी भर जाता है। जिससे पदाधिकारियों, कर्मचारियों और आम लोगों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इसी रास्ते से प्रतिदिन प्रखंड और अंचल कार्यालय के पदाधिकारी-कर्मी गुजरते हैं। इसके बावजूद सड़क की मरम्मत की दिशा में अब तक कोई पहल नहीं की गई है।ग्रामीणों

ने बताया कि प्रखंड कार्यालय जाने वाले मार्ग पर आज तक प्रवेश द्वार और सूचना बोर्ड भी नहीं लगाया गया है। इससे पहली बार आने वाले लोगों को कार्यालय का रास्ता पूछकर जाना पड़ता है। लोगों का कहना है कि जब विकास योजनाओं का केंद्र ही मूलभूत सुविधाओं के अभाव से जूझ रहा है, तो यह व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। स्थानीय लोगों ने सड़क की मरम्मत, जल निकासी की व्यवस्था और प्रवेश द्वार के निर्माण की मांग प्रशासन से की है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Block Office Kamdara

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।