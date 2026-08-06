Ghumla News: करकट नाला से लावारिस टीवीएस लूना जब्त,पुलिस जांच में जुटी
Ghumla News: विशुनपुर थाना पुलिस ने सूचना के आधार पर कोको टोली के पास करकट नाला से एक लावारिस टीवीएस लूना वाहन जब्त किया है। ग्रामीणों ने पिछले तीन दिनों से नाले में गिरी हुई गाड़ी को सड़क किनारे रख दिया था। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है ताकि वाहन के मालिक का पता लगाया जा सके।
Ghumla News: विशुनपुर । विशुनपुर थाना पुलिस ने सूचना के आधार पर कोको टोली स्थित दीपा बगीचा के समीप करकट नाला से एक लावारिस टीवीएस लूना वाहन जब्त किया है। थाना प्रभारी अर्जुन कुमार यादव ने बताया कि ग्रामीणों ने सूचना दी थी कि पिछले तीन दिनों से एक अज्ञात लूना नाले में गिरी हुई है। ग्रामीणों ने वाहन को नाले से निकालकर सड़क किनारे रख दिया था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और वाहन को जब्त कर थाना ले आई। थाना प्रभारी ने बताया कि वाहन के मालिक का पता लगाने के लिए जांच-पड़ताल शुरू कर दी गई है।
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