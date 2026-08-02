Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ghumla News: शांति नगर में 10 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ नाबालिग किशोरी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुमला
Follow us on Google News
share

Ghumla News: गुमला में पुलिस ने शांति नगर स्थित अनिल साहू के घर में छापेमारी कर लगभग 10 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की है। कार्रवाई में एक नाबालिग किशोरी को हिरासत में लिया गया और माता-पिता मौके से फरार हो गए। पुलिस ने अवैध कारोबार के खिलाफ लगातार छापेमारी की है।

Ghumla News: शांति नगर में 10 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ नाबालिग किशोरी गिरफ्तार

Ghumla News: गुमला, प्रतिनिधि। जिला मुख्यालय के शांति नगर स्थित अनिल साहू के घर में पुलिस ने छापेमारी कर करीब 10 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की। कार्रवाई के दौरान एक नाबालिग किशोरी को हिरासत में लिया गया। विधिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे रविवार को बाल सुधार गृह भेज दिया गया।

पारिवारिक स्थिति

वहीं छापेमारी के दौरान किशोरी के माता-पिता मौके से फरार हो गए। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस के अनुसार शांति नगर इलाके में लंबे समय से अवैध ब्राउन शुगर की खरीद-बिक्री की शिकायतें मिल रही थीं। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने संबंधित घर में छापेमारी की।

बरामदगी और कार्रवाई

तलाशी के दौरान करीब 10 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद होने के बाद पुलिस ने मादक पदार्थ से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि मामले में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है।

स्थानीय प्रतिक्रिया

साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि बरामद ब्राउन शुगर की आपूर्ति कहां से हो रही थी और इस अवैध कारोबार से जुड़े अन्य लोग कौन-कौन हैं। इधर स्थानीय लोगों ने पुलिस की कार्रवाई का स्वागत करते हुए कहा कि शांति नगर क्षेत्र में काफी समय से नशे के कारोबार की गतिविधियां संचालित होने की शिकायत मिल रही थी। लोगों ने इस तरह के अवैध कारोबार पर लगातार कार्रवाई की मांग की है, ताकि युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाया जा सके।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

पुलिस ने किस स्थान पर छापेमारी की थी?
पुलिस ने शांति नगर स्थित अनिल साहू के घर में छापेमारी की थी।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Crime News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।