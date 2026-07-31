Ghumla News: ब्राउन शुगर मामले का फरार आरोपी गिरफ्तार
Ghumla News: गुमला सदर थाना पुलिस ने ब्राउन शुगर मामले में फरार आरोपी बाल किशुन साहू को गिरफ्तार किया। उसे चेटर स्थित वन तालाब के पास घेराबंदी कर दबोचा गया। 20 जून 2026 को चार युवकों से 7.35 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद होने के बाद उसकी तलाश की जा रही थी। अब उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।
Ghumla News: गुमला, प्रतिनिधि। सदर थाना पुलिस ने ब्राउन शुगर मामले में फरार चल रहे आरोपी बाल किशुन साहू को गिरफ्तार कर शुक्रवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर चेटर स्थित वन तालाब के समीप घेराबंदी कर उसे दबोच लिया। पुलिस के अनुसार, 20 जून 2026 को चेटर मैदान में छापेमारी कर चार युवकों को गिरफ्तार किया गया था। उनके कब्जे से 7.35 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुई थी। पूछताछ के दौरान मिले सुराग के आधार पर फरार आरोपी बाल किशुन साहू की तलाश की जा रही थी। शुक्रवार को उसके वन तालाब क्षेत्र में होने की सूचना मिलने पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घेराबंदी की और उसे गिरफ्तार कर लिया।
आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
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