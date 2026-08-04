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Ghumla News: 25 साल पुराने लकड़ी चोरी मामले का वारंटी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुमला
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Ghumla News: सिसई प्रतिनिधि 25 साल पुराने लकड़ी चोरी मामले का वारंटी गिरफ्तार25 साल पुराने लकड़ी चोरी मामले का वारंटी गिरफ्तार25 साल पुराने लकड़ी चोरी मामले का वार

Ghumla News: 25 साल पुराने लकड़ी चोरी मामले का वारंटी गिरफ्तार

Ghumla News: सिसई प्रतिनिधि । सिसई थाना क्षेत्र के कुलंकरी गांव निवासी अनिल साहू (59) को पुलिस ने 25 वर्ष पुराने लकड़ी चोरी के मामले में गिरफ्तार कर मंगलवार को न्यायिक हिरासत में गुमला जेल भेज दिया।जानकारी के अनुसार, वर्ष 1995 में वन विभाग ने लकड़ी चोरी के आरोप में सिसई थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामला दर्ज होने के बाद से आरोपी फरार था और उसके खिलाफ न्यायालय से गिरफ्तारी वारंट जारी था। एसआई अरुण कुमार सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कुलंकरी गांव स्थित उसके घर पर छापेमारी कर वारंटी को गिरफ्तार किया। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में गुमला जेल भेज दिया गया।

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