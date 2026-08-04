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Ghumla News: धनरोपनी के दौरान महिला को सांप ने डंसा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुमला
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Ghumla News: लेकोटोली गांव में धान रोपनी के दौरान 27 वर्षीय सुनीता कुमारी को जहरीले सांप ने डंस लिया। स्थानीय लोगों ने उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भरनो पहुंचाया, जहां एंटी वेनम इंजेक्शन देने के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल गुमला रेफर किया गया। डॉक्टर ने सर्पदंश से बचाव के लिए अस्पताल जाने की सलाह दी।

Ghumla News: धनरोपनी के दौरान महिला को सांप ने डंसा

Ghumla News: भरनो। प्रखंड के लेकोटोली गांव में मंगलवार को धान रोपनी के दौरान 27 वर्षीय सुनीता कुमारी को जहरीले सांप ने डंस लिया। स्थानीय लोगों ने उसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भरनो पहुंचाया, जहां एंटी वेनम इंजेक्शन देने के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल गुमला रेफर कर दिया गया। सुनीता लेकोटोली में किराये के मकान में रहकर मजदूरी करती है। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ.जाहिद अख्तर अंसारी ने कहा कि बरसात में सर्पदंश की घटनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे मामलों में झाड़-फूंक के बजाय तुरंत अस्पताल पहुंचना चाहिए। सीएचसी भरनो में 100 वायल एंटी वेनम उपलब्ध हैं।

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